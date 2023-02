Casa Fácil Paraná entrega 240 apartamentos populares em Londrina

A manhã deste sábado (25) tem significado especial para muitas famílias londrinenses: elas foram receber as chaves do primeiro imóvel, localizado na região oeste de Londrina.





A ação integra o projeto Casa Casa Fácil - Valor de Entrada. Pelo programa estadual, a Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) concede subsídio para famílias com renda de até 3 salários mínimos adquirirem um imóvel.



Ao todo, foram entregues 240 apartamentos localizados na rua Olympio Theodoro, 789, jardim Maracanã. Os recursos são provenientes do governo federal (FGTS) e do Tesouro do Estado.





Foi fornecido aporte de R$ 1,9 milhão do governo do Estado para subsidiar parte dos custos a 128 famílias que residirão no local. O condomínio batizado de Solar di Ravello conta com 15 torres e cada apartamento tem 44 metros quadrados de área privativa.

De casamento marcado, a atendente Emili Gnann, 19 anos, e o motorista Gustavo Henrique Silva, 21 anos, consideram que esse é um marco para suas vidas. Eles já se veem dentro do apartamento novinho e, após a lua de mel, casa nova e vida a dois, prometem um combo cercado de expectativas aos jovens.

O cumprimento do prazo de entrega para eles é também motivo de comemoração.





Juntos, já planejaram a rotina no conforto proporcionado pelo condomínio e observaram a vista de onde irão viver. Também fizeram as contas: "O valor da parcela mais o condomínio irá ficar em torno de R$ 800 reais."





Ao acompanhar o momento da retirada das chaves, a mãe de Gustavo, dona Miriam Oliveira, 49 anos, sentiu imensa satisfação. "Uma das coisas que priorizaram na decisão foi a segurança. E aqui é seguro", comemorou.





