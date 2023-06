Casal se fere em queda de moto na PR-445 em Londrina

Um casal se feriu em uma queda de moto na PR-445 em Londrina na tarde de domingo (4).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 16h30, no km 33 da rodovia.

A motocicleta Honda - CG 160 Fan sem placa (nova) trafegava no sentido de Tamarana a Londrina quando o condutor perdeu o controle e caiu na margem esquerda da via. O rapaz, 18, com ferimentos médios, foi encaminhado para a Santa Casa de Londrina pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) aéreo e a passageira, 15, também com ferimentos médios, foi socorrida pelo Samu ao Hospital Universitário de Londrina.





O local era de pista simples, declive, curva fechada, e não chovia no momento do acidente.