Casarão histórico da Santos com Pio XII em Londrina é demolido

Numa das esquinas mais tradicionais da área central de Londrina, o casarão suntuoso e histórico virou escombros. A casa que foi de José Garcia Molina, um dos pioneiros da cidade, começou a ser demolida no meio da última semana. O imóvel no cruzamento da rua Santos com Pio XII fazia parte da listagem de bens de interesse de preservação da secretaria municipal de Cultura, entretanto, não era tombado, ou seja, não existia nenhum um óbice para a derrubada da estrutura.

“Assim que tomamos conhecimento (da demolição) entramos em contato com a proprietária. Conversamos no sentido de que fosse feito lá algo que pudesse preservar a memória do local (como uma placa, por exemplo), mesmo que não tivesse a possibilidade de evitar a demolição”, afirmou Solange Batigliana, diretoria de Patrimônio Artístico e Histórico-Cultural da secretaria de Cultura. De acordo com ela, a dona do terreno foi receptiva com o pedido.

Moradores do entorno, em especial os mais antigos, mostraram tristeza ao ver as máquinas quebrando as paredes e colunas que guardavam parte do passado londrinense e seus personagens. “Era um lugar especial, que dava um charme para essa região e resistia em meio à construção de prédios e outros comércios. Era a história que dividia espaço com o presente e o futuro”, comentou a aposentada Maria Adelaide Costa.





Por muito tempo o casarão também abrigou a sede de uma empresa de TV a cabo. Nos últimos anos estava vazio. “Foi um susto acordar e ver a retroescavadeira colocando tudo abaixo, as grades sendo cobertas por lonas. Pouco a pouco a história de Londrina, que é uma cidade jovem, vai ficando para trás. É uma pena”, relatou o engenheiro José Roberto Prado e Silva.





