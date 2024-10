Catedral de Londrina promove Bazar Solidário nesta sexta-feira e no sábado

A Catedral Metropolitana de Londrina promove nesta sexta-feira (4) e sábado (5), o 2º Bazar Solidário. Será a partir das 8h30, no salão paroquial. A grande variedade de roupas para crianças, adolescentes e adultos, com valores acessíveis é um dos dos atrativos. Artigos a partir de R$ 5.







Além das roupas do P ao GG, o público também poderá adquirir itens de decoração e utensílios de cozinha, todos a preços especiais. Toda a renda arrecadada do bazar será revertida para as obras sociais da Catedral - com o objetivo de seguir beneficiando aqueles que mais precisam.

Mais de 20 voluntários dedicam-se à triagem e organização do bazar. De acordo com informações da Pastoral Social da Catedral de Londrina, é graças às doações que o público poderá adquirir artigos com tamanha qualidade. Acessórios femininos, adornos colecionáveis, jogos, calçados, roupas de cama, mesa e banho, inclusive novos, estão organizados no salão paroquial.





O sucesso do bazar do ano passado e toda a repercussão positiva, incluindo a prestação de contas, contribuíram para que as doações deste ano fossem três vezes maior do que em 2023. As voluntárias afirmam que esse é um dos momentos do ano que a comunidade da paróquia do Sagrado Coração de Jesus se sente comprometida a fazer a diferença.





