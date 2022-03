CCR assume gestão do Aeroporto de Londrina nesta quarta

A CCR assume nesta quarta- feira (9) a Administração do Aeroporto Governador José Richa, em Londrina.

A concessionária foi a vencedora do leilão do Bloco Sul, que também inclui os terminais de Curitiba, Foz do Iguaçu, Bacacheri, Navegantes (SC), Joinville (SC), Pelotas (RS), Uruguaiana (RS) e Bagé (RS). O período de consessão é de 30 anos e a previsão de investimento em todos os terminais é de R$ 2,85 bilhões.

Deste total, R$ 273 milhões serão destinados a melhorias no Aeroporto de Londrina. De acordo com a concessão, o investimento em Londrina se divide em duas fases.





A primeira deve ser realizada de 2024 a 2035 e inclui a maior parte das obras previstas, como ampliação e melhorias na pista de pouso e decolagem, a construção de um novo terminal de passageiros e reforma terminal já existenta, além de construção e adequação das pistas de taxiamento.





