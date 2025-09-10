Ceasa de Londrina vai abrir licitação para contratar serviços de limpeza e coleta de resíduos

A Ceasa Paraná realiza na próxima terça-feira (16), a partir das 9h, licitação para serviços de limpeza e coleta de resíduos em sua Unidade Atacadista de Londrina, na modalidade pregão eletrônico, para a contratação de empresa especializada na execução de serviços para dois lotes. O valor máximo é de R$ 4.158.081,48 para o período de 12 meses, podendo ser prorrogado até 60 meses.





Na descrição do primeiro lote estão, entre outros itens, a limpeza do pátio do mercado e roçadas; execução da lavagem de vias internas e áreas dos pavilhões; desobstrução de bocas de lobo e galerias de águas pluviais, com a utilização de tanque de alta pressão com capacidade de 5 mil litros água; limpeza, asseio e conservação de sanitários públicos; limpeza, asseio, conservação e serviço de copeira nas áreas administrativas.

No segundo lote estão previstos a execução da coleta, transporte e destinação final de resíduos tóxicos e classe I – óleos lubrificantes, agrotóxicos, tintas, solventes e lâmpadas fluorescentes; execução da coleta, transporte e destinação final de resíduos classe II-PI – materiais orgânicos, restos de alimentos, papéis, vidros, metais, palha e madeiras.





“Os serviços a serem prestados nas dependências na Unidade Atacadista de Londrina, compreendem também o fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamentos de proteção individual, materiais e equipamentos adequados à execução dos trabalhos, obedecidas as especificações definidas no Termo de Referência, no Anexo I do edital”, explica o pregoeiro Gabriel Henrique Marinho Padilha, da equipe da Comissão Permanente de Licitações da Ceasa Paraná.

Mais informações sobre o processo licitatório na Ceasa Londrina podem no edital .





Em números

A Ceasa de Londrina tem área total de 242 mil metros quadrados, sendo 143.565,00 de área urbanizada que incluiu os pavilhões dos 242 boxes do comércio atacadista, onde estão instaladas 111 empresas, e o mercado do produtor, que tem cadastrados 1.478 agricultores.





Em média, por mês, a unidade comercializa cerca 18 mil toneladas de hortigranjeiros. O horário de atendimento nas segundas, quartas e sextas-feiras é das 5h15 às 10h15 e das 13h30 às 16 horas. Nas terças, quintas-feiras e sábados o mercado funciona das 5h15 às 10h15.





Mais informações sobre o processo licitatório podem ser obtidas na Gerência de Mercado da Unidade de Londrina através do telefone (043) 3325-4713 ou, ainda, junto à CPL da Ceasa Paraná, telefone (041) 3252-3232, ramal 209.







