Ceasa Londrina funciona em horário diferenciado nos períodos de Natal e Ano Novo

As cinco Ceasas do Paraná, assim como a sua administração central, estarão com horários e atendimentos diferenciados nos períodos de Natal e Ano Novo.





A Ceasa Curitiba estará aberta nos dias 24 e 31 de dezembro até as 12 horas. A unidade estará fechada no dia 2 de janeiro, segunda feira.





O mesmo ocorrerá com as Ceasas de Londrina e Maringá que atendem normalmente nos dias 24 e 31 de dezembro. A Ceasa de Maringá estará fechada no dia 2 de janeiro.

As Ceasas de Cascavel e Foz do Iguaçu estarão abertas nos dias 24 e 31 de dezembro, e atendem normalmente no dia 2 de janeiro. Já a administração central, em Curitiba, estará em recesso no período de 26 a 31 de dezembro, voltando a trabalhar normalmente no dia 2 de janeiro.





SERVIÇO

Ceasa Curitiba





Dia 24 de dezembro, sábado, mercado aberto até as 12 horas

Dia 31 de dezembro, sábado, mercado aberto até as 12 horas

Dias 1º e 2 de janeiro, domingo e segunda-feira, mercado fechado

Horários: Boxes de segunda-feira a sábado, das 4h30 às 12 horas





Mercado do Produtor, de segunda-feira a sábado, das 4h30 às 12 horas

Mercado de Flores: de segunda-feira a sábado, das 6 às 14 horas





Endereço: BR 116, km 111, nº 22.881 – bairro Tatuquara CEP: 81.690-901 – Curitiba – Paraná

Fones: (41) 3341-8300 – 3348-6690

Mercado do Produtor – (41) 3348-1109

Ceasa Londrina





Dia 24 de dezembro, sábado, mercado aberto até as 10 horas

Dia 31 de dezembro, sábado, mercado aberto até as 10 horas

Dia 1º de janeiro, domingo, mercado fechado

Dia 2 de janeiro, segunda-feira, mercado aberto, das 2 às 10 horas





Horários: de segunda, quarta e sexta-feira, das 3 às 10 horas; terça, quinta-feira e sábado, das 5h30 às 10 horas





Endereço: Av. Brasília, nº 10.000, Gleba Ribeirão Lindoia CEP: 86.031-770 – Londrina – Paraná





Fones: (43) 3325-4713 – (43) 3325-4404





Ceasa Maringá





Dia 24 de dezembro, sábado, mercado aberto até 10 horas

Dia 31 de dezembro, sábado, mercado aberto até as 10 horas

Dias 1º e 2 de janeiro, domingo e segunda-feira, mercado fechado





Horários: de segunda-feira a sexta-feira, das 5h30 às 12 horas Sábados: das 5h30 às 10 horas





Endereço: Rodovia PR-317, nº 6.330 – Saída para Campo Mourão CEP: 87.065-901 – Maringá – Paraná





Fone: (44) 3266-1147





Ceasa Cascavel





Dia 24 de dezembro, sábado, mercado aberto até as 12 horas

Dia 31 de dezembro, sábado, mercado aberto até as 12 horas

Dias 1º de janeiro, domingo, mercado fechado

Dia 2 de janeiro, segunda-feira, mercado aberto até as 12 horas





Horários: de segunda-feira a sábado, das 6 às 12 horas





Endereço: BR 467 – km 110,6 – Saída para Toledo CEP: 85.809-630 – Cascavel – Paraná





Fone: (45) 3323-6741 – (45) 3323-5335





Ceasa Foz do Iguaçu





Dia 24 de dezembro, sábado, mercado aberto até as 14 horas

Dia 31 de dezembro, sábado, mercado aberto até as 14 horas

Dia 1º de janeiro, domingo, mercado fechado

Dia 2 de janeiro, segunda-feira, mercado aberto até as 15 horas





Horários: de segunda-feira a sexta-feira, das 5 às 15 horas Sábados, aberta das 5 às 14 horas





Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, nº 1.254 CEP: 85.864-000 – Foz do Iguaçu – Paraná





Fone: (45) 3522-1129





Ceasa Paraná Administração





Dias 26 a 31 de dezembro, segunda-feira a sábado, fechada

Dia 2 de janeiro, segunda-feira, aberta





Horário: de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 12 horas, e das 13 às 17 horas





Endereço: Av. Silva Jardim, nº 303, bairro Rebouças CEP: 80.230-000 – Curitiba – Paraná





Fone: (41) 3253-3232 – (41) 3352-7456

www.ceasa.pr.gov.br