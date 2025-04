Celebração da Páscoa em Londrina proporciona reflexão em família e tradição

No caléndário cristão, a Páscoa é a celebração mais importante e evidencia a importância da ressurreição de Cristo. Reunidas em torno da mesa ou em plena harmonia mesmo distantes geograficamente, famílias londrinenses seguem as tradições do período e renovam a fé por meio de ações que enaltecem valores e crenças.





Para o geógrafo João Vitor Galante Dorigo, 29 anos, trata-se de um momento especial, sim. "Por sermos uma família católica, a celebração da Páscoa tem um lugar central no coração da nossa família. É fato que aproveitamos a data para reunir os familiares e confraternizar, mas sabemos que o principal motivo atrás disso tudo é a ressureição de Jesus. Nós sempre nos adequamos de acordo com as missas e celebrações da Igreja. É uma data de festa em Deus", reflete.

Dorigo explica que alguns parentes moram em outras cidades e estados. Porém, não é em todos anos que é possível haver a reunião de todos, mas as lembranças desses momentos são positivas.

Dentre as costumes de sua família, o geógrafo ressalta que o almoço de domingo guarda peculiaridades. "O almoço é diferente dos outros domingos. Tudo é preparado com muito carinho e com muita expectativa, embora nossa família em Londrina não seja numerosa - a reunião é com cinco a sete pessoas - ela é valorizada."

Aos 84 anos, a avó de Dorigo, dona Lúcia, torna o encontro ainda mais significativo e, com sabedoria, tem delegado a seu núcleo, de modo natural, a continuidade do rito. "A tradição do almoço sempre é planejada e organizada pelos meus pais. Já a tradição da missa e das celebrações do fim de semana sempre são organizados e incentivados por mim mesma", alegra-se.

Muito contente e contagiado pelo clima que se forma no período, Dorigo compreende que a verdadeira alegria da Páscoa está além dos olhares humanos. "É incrível reunir a família e os amigos, confraternizar, trocar presentes, mas a genuína alegria da Páscoa brota do alto. Jesus está vivo e, nesse dia, podemos sentir isso mais do que nunca", sorri. "A felicidade que nossa coração procura está sempre nas coisas do céu e isso é o que verdadeiramente nos completa e preenche", afirma.