Cemitérios de Londrina estão preparados para receber visitantes no Dia dos Pais

Por conta da celebração do Dia dos Pais, que será comemorado no próximo domingo (10), a Prefeitura de Londrina está intensificando atividades de limpeza e manutenção em todos os 13 cemitérios municipais, nas zonas urbana e rural.





Com fluxo de milhares de pessoas circulando nos locais neste fim de semana, os serviços realizados pela Acesf ganham atenção especial para garantir que o público visitante tenha uma experiência tranquila e possa prestar suas homenagens com conforto e segurança.

As operações começaram na semana passada e estão sendo reforçadas desde segunda-feira (4) nos cinco cemitérios de Londrina – São Pedro, João XXIII, Padre Anchieta, Jardim da Saudade e São Paulo – e também nos oito existentes nos distritos de Paiquerê, Lerroville, Warta, Irerê, Maravilha, São Luiz, Guaravera e Heimtal.





Por meio deste trabalho, todas as unidades estão recebendo limpeza geral, capina, poda, roçagem, retoques em pinturas e outras adequações eventuais. A intenção é finalizar essa atuação até sexta-feira (8), com pequenos ajustes a serem concluídos na véspera do Dia dos Pais, caso necessário.

No decorrer do ‘pente fino’ há etapas de varrição, limpeza de banheiros, retirada de lixos e entulhos, cuidados com áreas de grama e nos ambientes internos e externos dos cemitérios. O descarte de materiais e resíduos inclui a retirada de restos de construções e conteúdos de bocas de gaveta onde são feitos sepultamentos e exumações.





As ações são realizadas por equipes operacionais próprias da Acesf, contando com o suporte de uma empresa terceirizada que já atua em alguns destes equipamentos públicos. A Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) contribuiu com as intervenções empenhadas nos últimos dias, fornecendo um veículo pesado para a remoção e descarte de galhos oriundos de poda feita em torno do cemitério Jardim da Saudade, na região norte de Londrina.

Para desenvolver os reparos, de forma geral, são utilizados pela Acesf veículos utilitários baixos, veículos pesados para retirada de entulhos e detritos, mini trator para roçagem e máquinas roçadeiras costais, entre outros equipamentos. Toneladas de materiais são retiradas pelo órgão após o término de todas as operações programadas.





As famílias que desejarem fazer limpezas e lavagens simples em jazigos antes do domingo (10) poderão visitar os cemitérios normalmente até a véspera do Dia dos Pais, sem restrições, das 8h às 18h. Já outras obras e manutenções exigem licença ou autorização da Acesf, que poderá ser consultada para dúvidas pelo telefone (43) 3372-7881 ou via WhatsApp (43) 3372-7867 – de segunda a sexta, das 8h às 14h. É necessário retirar licença quando são realizadas obras de pintura, reboco, ampliação, reforma, revestimento cerâmico ou construção.

O superintendente da Acesf, Péricles Deliberador, informou que a intensificação dos serviços e adequações nos 13 cemitérios municipais ocorre devido ao alto fluxo de visitantes no Dia dos Pais, que costuma movimentar entre 15 e 20 mil pessoas, ao todo, nesses locais. “Temos manutenção regular feita ao longo do ano todo nos cemitérios, com cuidados permanentes, e nossos serviços funerários sempre funcionam 24 horas por dia com os plantões. Mas, em datas como essa sempre é importante reforçar as atividades para que os visitantes sejam recebidos da melhor forma e possam ter seus momentos aproveitados com o respeito devido”, disse.





Assim como já ocorre durante todo o ano, no Dia dos Pais ficará proibida a entrada de flores artificiais nos cemitérios. E a Acesf pede aos visitantes que também contribuam com o zelo quando estiverem nesses espaços, seja em datas de celebração ou em dias convencionais. As recomendações buscam evitar que as pessoas deixem para trás materiais que possam sujar os ambientes ou gerar acúmulo de água, se tornando criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças.

“Pedimos que os visitantes colaborem para mantermos nossos cemitérios bem cuidados, descartando corretamente suas sacolas de lixo nas áreas destinadas a essa finalidade. Isso é muito importante na prevenção à dengue”, frisou Deliberador.





Os próprios servidores que estarão de plantão no Dia dos Pais orientarão aquelas pessoas que porventura não saibam a localização de algum jazigo. Mais informações sobre os cemitérios e serviços municipais da Acesf estão disponíveis no site da autarquia (clique aqui).