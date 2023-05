Cemitérios municipais de Londrina são preparados para o Dia das Mães

Foram intensificados nesta semana os trabalhos de limpeza e manutenção nos cemitérios municipais de Londrina para a chegada do Dia das Mães, que será celebrado no próximo domingo (14), segundo a Prefeitura de Londrina, por meio da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários).





Como a data gera aumento do número de pessoas visitando esses locais, todos os 13 cemitérios geridos pelo município – cinco na área urbana e oito na zona rural – vão ter visitas das equipes da Acesf para que possam receber milhares de famílias nesse dia.

Conforme o superintendente da Acesf, Péricles Deliberador, um público de aproximadamente 40 a 50 mil pessoas circula pelos cemitérios municipais no Dia das Mães em Londrina. “Depois do Dia de Finados, essa é a segunda data que mais amplia a movimentação. Devido ao volume maior de visitantes, a Acesf está fazendo nesta semana uma limpeza geral em cada um dos cemitérios, com a lavagem dos ambientes e retirada de lixos e materiais, além da pintura de meio-fio padronizada, entre outras adequações pontuais”, comentou.





É importante salientar, segundo Deliberador, que essa ação já é mantida regularmente por equipes da Acesf. “O que fazemos nos dias que antecedem o Dia das Mães, na realidade, é fazer uma última visita e dar atenção especial para deixar os locais ainda mais limpos e confortáveis para receber tantas famílias, que merecem prestar suas homenagens em um local agradável e sem incômodos”, frisou.

Na terça-feira (9), as atividades ocorreram no Cemitério Jardim da Saudade, o maior de Londrina, localizado na avenida Saul Elkind, região norte. Conforme a programação, posteriormente, a manutenção será levada para os cemitérios São Pedro (Centro), Padre Anchieta e São Paulo (região leste) e João XXIII (região sul). Paralelamente, todos os oito cemitérios dos distritos rurais também serão visitados nesses próximos dias, em Irerê, Paiquerê, São Luiz, Warta, Heimtal, Maravilha, Guaravera e Lerroville.





As famílias que quiserem fazer serviços de limpeza nos jazigos até o Dia das Mães, podem ir aos cemitérios em qualquer dia da semana, sem data limite, porém, respeitando o horário de funcionamento, das 8h às 18h. A exceção são os trabalhos de reforma, que poderão ser feitos somente até sábado (13). “Até a véspera do Dia das Mães será possível fazer esse tipo de manutenção normalmente, apenas se atentando para as regras já existentes de uso dos espaços, cumprindo o horário estabelecido, evitando fazer sujeira e sem deixar no local materiais ou recipientes que possam acumular água, bem como produtos e embalagens de plástico”, ressaltou o superintendente da Acesf.





No domingo do Dia das Mães,haverá equipes de funcionários da Acesf em todos os cemitérios, orientando o público e acompanhando toda a movimentação. Continua proibido levar plantas ou flores artificiais aos cemitérios, bem como a regra de não utilizar materiais de plástico, principalmente devido aos riscos à saúde coletiva, como é o caso da proliferação do mosquito da dengue. “Como já é de costume, as plantas naturais podem ser levadas para as homenagens e as artificiais devem ser evitadas. As outras recomendações são feitas para que todos possam colaborar com a boa manutenção dos cemitérios de Londrina”, finalizou.





Quem precisar localizar jazigos podem fazer suas consultas prévias pela internet, acessando a página da Acesf no endereço eletrônico www.acesf.com.br e clicar no banner Localizador de Jazigos. O órgão alerta que a busca deve ser feita inserindo corretamente o nome completo da pessoa falecida.