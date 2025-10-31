Central de atendimento da Sanepar passa a funcionar na Avenida Santos Dumont

A partir da próxima segunda-feira (3), a principal Central de Relacionamento da Sanepar em Londrina, que ocupava um prédio na Rua Sergipe, passa a funcionar na Avenida Santos Dumont, 271, entre a Rua Santa Cruz e a Avenida Jorge Casoni.
O novo endereço está próximo do centro e oferece facilidade para estacionar. Com transporte público, é atendido pelas linhas 108, 201 e 221, do Albatroz, Califórnia e Limoeiro, respectivamente.
Receba nossas notícias NO CELULARWHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
A Central da Santos Dumont conta com uma ampla área de atendimento, de aproximadamente 280 metros quadrados. O local terá uma mesa de triagem e sete guichês de atendimento padrão, além de uma sala sensorial e uma sala de atendimento libras, para clientes com necessidades especiais. Grandes consumidores, como condomínios e indústrias, têm equipe e espaço diferenciado também.
Clientes que tiverem questões mais simples terão dois totens de autoatendimento.
O horário de funcionamento no novo local permanece das 8h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, sem intervalo.
Acessibilidade
A gerente Comercial da Sanepar, na região Nordeste, Evelise Kluk, explica que a mudança de endereço viabilizou uma modernização estrutural e também a incorporação de inovações no atendimento ao público. “A Central na Rua Santos Dumont é um espaço 100% inclusivo. Isso é, uma central de relacionamento que cumpri todas as normas de acessibilidade, com salas para atendimentos de pessoas com necessidades especiais, oferecendo tranquilidade, privacidade e respeito”, explica. “Esta é a primeira central da Sanepar no Estado que contará com uma sala sensorial, cujo projeto está sendo finalizado e estará disponível em breve”, observa.
“Também estamos preparando um espaço para atendimento em libras, numa sala com conexão para que um profissional especializado se comunique com o cliente com pouca ou baixa audição e resolva a sua demanda”, destaca.
A sala sensorial da nova central foi projetada para promover conforto e bem estar a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), crianças pequenas, idosos e demais indivíduos com sensibilidade aumentada. O espaço conta com estímulos visuais, táteis e sonoros suaves, promovendo um ambiente acolhedor e inclusivo.
A Sanepar também projetou uma área equipada com jogos educativos para as crianças brincarem, enquanto o seu responsável é atendido.
Outras centrais
A Sanepar mantém na cidade de Londrina três Centrais de Relacionamento. Além da Avenida Santos Dumont, continuam atendendo presencialmente as centrais da zona Norte, localizada na Avenida Saul Elkind, 3.341, no Conjunto Vivi Xavier, e da zona Sul, que fica na Rua Bélgica, nº 1.345, sala 3, no Jardim Igapó. Esta, inaugurada em fevereiro de 2024.