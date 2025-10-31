Central de atendimento da Sanepar passa a funcionar na Avenida Santos Dumont

A partir da próxima segunda-feira (3), a principal Central de Relacionamento da Sanepar em Londrina, que ocupava um prédio na Rua Sergipe, passa a funcionar na Avenida Santos Dumont, 271, entre a Rua Santa Cruz e a Avenida Jorge Casoni.





O novo endereço está próximo do centro e oferece facilidade para estacionar. Com transporte público, é atendido pelas linhas 108, 201 e 221, do Albatroz, Califórnia e Limoeiro, respectivamente.

Publicidade

Publicidade





A Central da Santos Dumont conta com uma ampla área de atendimento, de aproximadamente 280 metros quadrados. O local terá uma mesa de triagem e sete guichês de atendimento padrão, além de uma sala sensorial e uma sala de atendimento libras, para clientes com necessidades especiais. Grandes consumidores, como condomínios e indústrias, têm equipe e espaço diferenciado também.





Clientes que tiverem questões mais simples terão dois totens de autoatendimento.

Publicidade





O horário de funcionamento no novo local permanece das 8h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, sem intervalo.



