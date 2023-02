Centro do Oficinas para Mulheres oferece aulas de yoga hormonal em Londrina

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) está com inscrições abertas para aulas de yoga hormonal, um método natural criado para ajudar mulheres com baixa hormonal e que age no corpo físico e energético.





A atividade é gratuita e as inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (43) 99945-0056.

Publicidade

Publicidade





As aulas iniciarão nesta quinta-feira (9), às 15h, e serão realizadas durante o ano todo, semanalmente, sempre às quintas-feiras neste horário, no Centro de Oficinas Para Mulheres (COM), que fica na rua Valparaíso, 189, Parque Guanabara.





As aulas serão ministradas pela instrutora de yoga Herika Lombardi e podem ser feitas por mulheres acima de 18 anos. Foram abertas 10 vagas.

Publicidade





A professora de yoga, Herika Lombardi, explicou que a yoga hormonal foi criada por Dinah Rodrigues e que a prática reativa e equilibra a produção hormonal, além de eliminar sintomas da menopausa, TPM, dificuldade para engravidar, insônia, enxaqueca e ansiedade e promove o aumento da libido.





“As aulas têm duração de uma hora e têm como foco a respiração Bhastrika, como chamamos no yoga, e a Pranayama, que é um exercício de respiração forte e rápida que ativa todo nosso sistema energético. Essa respiração é o foco porque com a baixa do nível hormonal também baixa o nosso nível energético, então a aula basicamente é para combatermos esse desequilíbrio”, informou.

Publicidade





A instrutora ressaltou que a menopausa é um momento pelo qual todas as mulheres vão passar, sendo que umas terão mais sintomas do que outras.





“A menopausa não se apresenta com as mesmas características para todas as mulheres e a maioria dos estudos sobre isso costuma dar maior ênfase aos aspectos negativos, de que a mulher que parou de menstruar poderá ter depressão ou doenças ligadas à baixa hormonal e, muitas vezes, a mulher não consegue lidar com isso. Por isso, a Dinah Rodrigues criou este método, que trabalha todas estas questões”, frisou.

Publicidade





De acordo com secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, o objetivo da iniciativa é proporcionar a saúde e o bem-estar às futuras participantes.





“A yoga hormonal traz muitos benefícios, tanto físicos quanto para a mente, pois a sua prática alivia o estresse e isso é muito importante porque sabemos que nosso sistema hormonal é suscetível a situações estressantes”, apontou.





A psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, contou que uma das áreas de atuação do COM é a de saúde e bem-estar e que a atividade de yoga é uma das modalidades mais solicitadas pelas mulheres atendidas pelo COM.





“A novidade, agora, é a yoga hormonal, que tanto traz benefícios para as mulheres que estão entrando na menopausa, quanto para aquelas que planejam engravidar, ou seja, essa modalidade traz benefícios para todas as faixas etárias”, afirmou.