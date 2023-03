Cerca de 260 famílias ainda estão desalojadas em Bandeirantes nesta segunda-feira

Com o tempo nublado e a previsão de novas chuvas, a cidade de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, acordou nesta segunda-feira (13) ainda contabilizando os danos causados pela forte chuva na madrugada deste domingo (12).





Publicidade

Publicidade

Pela segunda semana seguida, a cidade registrou muitos milímetros de chuva em poucas horas, o que ocasionou novos pontos de alagamento.







De acordo com Richard Damasceno, diretor de Operações e coordenador da Defesa Civil de Bandeirantes, 260 famílias estão desalojadas neste momento: “são famílias que estão em casas de parentes e amigos até que consigam fazer a limpeza das residências e possam voltar para suas casas”.

Publicidade





Não há registro de pessoas desabrigadas ou feridas.





No total, 2.410 pessoas foram afetadas pelas chuvas em mais de 25 bairros, tanto da região urbana quanto rural. Em cinco horas, alguns bairros registraram mais de 180 milímetros de chuva.

Publicidade





Os principais problemas foram no entorno dos ribeirões Água do Caia e Córrego das Antas, que afetaram bairros que já haviam sido alagados no domingo passado (05), além de outros dois bairros, sendo eles: Conjunto Bela Vista e Jardim Primavera.





Apesar da água já ter baixado nesta segunda-feira, diversos alunos não foram para as escolas por conta da dificuldade de passar por alguns trechos que são interligados por pontes, já que, de acordo com Damasceno, 28 pontes sofreram danos por conta da chuva.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: