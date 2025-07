Abandono: chafarizes acumulam lixo e reclamações em Londrina

Nos últimos meses, a Prefeitura de Londrina enfrentou problemas estruturais com o chafariz localizado na Gleba Palhano (zona sul), que resultaram em consumo elevado de água. O equipamento voltou a funcionar após manutenção. Essa não é a única estrutura que apresenta problemas. Pelo menos dois locais visitados pela reportagem são alvo de reclamações pelo estado de abandono.





Tomi Nakagawa

Inaugurada em 2008 durante as comemorações dos 100 anos da Imigração Japonesa no Brasil, a Praça Tomi Nakagawa, região central de Londrina, é cenário de abandono e alvo de vandalismo há anos. O chafariz maior do local, construído para simbolizar a água e a vida, está inativo há pelo menos cinco anos, funcionando como depósito de lixo.





A FOLHA esteve no ponto turístico na tarde desta terça-feira (22), atestando que a presença de fezes humanas e restos de embalagens é um problema que não foi resolvido desde a nossa última denúncia da situação, em junho do ano passado. Totalmente seco, o espaço acumula ainda bitucas de cigarros e copos plásticos, enquanto que papéis rasgados, caixas de papelão e garrafas e sacolas são encontradas nas imediações.

O chafariz menor da praça também está totalmente inativo, sem volume algum de água. As estruturas ficam ao lado do PAI (Pronto Atendimento Infantil), com a praça sendo o local de descanso de uma funcionária da unidade que preferiu não se identificar.





