Chuva causa alagamento na Estrada do Limoeiro e queda de árvore em creche em distrito de Londrina

A chuva deste fim de semana não passou batido em Londrina e em toda a região. O grande volume de água causou um alagamento na Estrada do Limoeiro e deixou pelo menos cinco árvores caídas. Um dos registros foi em uma creche no Distrito de Guaravera. A árvore caiu sobre o muro da instituição. Apesar disso, as aulas seguem normalmente nesta segunda-feira (03).
Cilson de Lima Júnior é coordenador Adjunto da Defesa Civil de Londrina e explica que foram registradas seis ocorrências na cidade por conta da chuva e do vento, sendo cinco quedas de árvores e um alagamento na Estrada do Limoeiro, que fica na zona leste. “Como, em tese, é uma estrada rural, ela não possui os mecanismos de drenagem adequados”, explica.
De acordo com um vídeo publicado nas redes sociais por Tiago Amaral (PSD), prefeito de Londrina, neste domingo (02), o alagamento aconteceu próximo à Vila da Nata, na parte final da estrada. Segundo ele, a remoção da água seria feita através de bombas de sucção.
“Naquele local forma tipo uma bacia, onde ocorre um acúmulo de água. Como também ocorreu a saturação do solo, a drenagem do solo não foi suficiente para escoar a água”, complementa Cilson de Lima Júnior. Segundo a prefeitura, a princípio, o problema já foi resolvido, mas uma equipe da Secretaria de Obras deve retornar ao local nesta segunda-feira para avaliar a situação.
Em relação às quedas de árvores, duas foram registradas na região central, uma na zona norte e outra na zona sul. A quinta foi registrada no Distrito de Guaravera e caiu sobre o muro do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Marli Marques Agostinho. De acordo com a prefeitura, já foi solicitada a remoção da árvore. A unidade atende 46 crianças e as aulas seguem normalmente.
O coordenador Adjunto da Defesa Civil de Londrina explica que as situações emergenciais já foram resolvidas, como nos casos em que há obstrução da via, e as demais árvores, que caem em calçadas, por exemplo, devem ser retiradas ao longo do dia.
Apesar de um acumulado de 67,4 milímetros de chuva entre sábado (1°) e domingo, ele esclarece que a precipitação foi distribuída ao longo do período. “Não foi abrupta, em um curto período”, detalha, complementando que isso evitou que a cidade registrasse outras situações provocadas pela força da chuva.
Se comparada a outros municípios, Londrina enfrentou uma chuva mais amena, de acordo com Júnior, com rajadas chegando a pouco mais de 40 km/h. Em outras localidades, a velocidade do vento foi superior a 100 km/h. “Podemos dizer que Londrina foi abençoada por não ter sido atingida”, opina, em relação à intensidade dos ventos.
Ele alerta que Londrina segue com previsão de mais chuvas para esta segunda-feira, mas que a precipitação deve ser mais amena. “Mas vamos continuar acompanhando porque essa questão pode mudar de uma hora para outra”, pontua. À população, ele orienta que as pessoas devem evitar sair de casa em caso de temporais ou se estiverem na rua, a recomendação é buscar abrigo em locais fechados imediatamente.
A Defesa Civil deve ser acionada pelo 199 em caso de situações emergenciais, sendo importante o envio de fotos e vídeos, por exemplo, que podem ajudar as equipes a entender a situação. A partir daí, os órgão competentes são comunicados.