Chuva causa alagamento na Estrada do Limoeiro e queda de árvore em creche em distrito de Londrina

A chuva deste fim de semana não passou batido em Londrina e em toda a região. O grande volume de água causou um alagamento na Estrada do Limoeiro e deixou pelo menos cinco árvores caídas. Um dos registros foi em uma creche no Distrito de Guaravera. A árvore caiu sobre o muro da instituição. Apesar disso, as aulas seguem normalmente nesta segunda-feira (03).





Cilson de Lima Júnior é coordenador Adjunto da Defesa Civil de Londrina e explica que foram registradas seis ocorrências na cidade por conta da chuva e do vento, sendo cinco quedas de árvores e um alagamento na Estrada do Limoeiro, que fica na zona leste. “Como, em tese, é uma estrada rural, ela não possui os mecanismos de drenagem adequados”, explica.





De acordo com um vídeo publicado nas redes sociais por Tiago Amaral (PSD), prefeito de Londrina, neste domingo (02), o alagamento aconteceu próximo à Vila da Nata, na parte final da estrada. Segundo ele, a remoção da água seria feita através de bombas de sucção.





“Naquele local forma tipo uma bacia, onde ocorre um acúmulo de água. Como também ocorreu a saturação do solo, a drenagem do solo não foi suficiente para escoar a água”, complementa Cilson de Lima Júnior. Segundo a prefeitura, a princípio, o problema já foi resolvido, mas uma equipe da Secretaria de Obras deve retornar ao local nesta segunda-feira para avaliar a situação.



