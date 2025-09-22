Chuva e vento causam quedas de árvore em várias regiões de Londrina

Entre os pontos afetados estão os bairros Conjunto Habitacional Avelino Vieira, Jardim Bandeirantes, Jardim Leonor e Jardim Amaro, na Zona Oeste; No Jardim Santa Alice, Jardim da Luz, Residencial Veneza, Conjunto Habitacional Giovani Lunardelli, Conjunto Lindóia e Jardim Aragarça, na Zona Leste. Também houve registros de ocorrências no Jardim San Fernando, na região Sul, e nos conjuntos Vivi Xavier e Vista Bela, ambos na região Norte.

De acordo com o relatório, os ventos chegaram a 57,6 km/h e a precipitação acumulada foi de 16,4 milímetros. A maioria das ocorrências foi registrada nas zonas Leste e Oeste. Em alguns casos, as árvores caíram sobre a rede elétrica, causando bloqueios totais ou parciais de vias, e sobre muros e residências.

A chuva e as rajadas de vento que atingiram Londrina entre a madrugada e o início da manhã desta segunda-feira (22) provocaram a queda de ao menos 15 árvores em diferentes regiões da cidade, segundo balanço atualizado pela Defesa Civil às 9h30.

De acordo com o balanço, algumas vias precisaram ser interditadas temporariamente por conta das quedas de árvore, mas equipes da Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) já estão trabalhando na desobstrução e recolhimento do material orgânico. Em ocorrências que envolveram a rede elétrica, a Copel foi acionada.

A reportagem esteve na Avenida Aracy Soares dos Santos, no Jardim Leonor, na manhã desta segunda-feira para conferir de perto a situação da via após a queda de uma árvore de grande porte. Apesar do tamanho, a árvore atingiu somente o canteiro central da avenida e não impactou o trânsito ou causou transtornos como a queda de luz. Além das quedas pontuais, também era possível notar muitos galhos caídos por toda a cidade.





Além da queda de árvores, também foram registrados dois destalhamentos em residências do Jardim Lindóia e do Conjunto Vista Bela. Nesses locais, as equipes estão encaminhando lonas para a cobertura emergencial das casas.





Publicidade

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a chuva, com possibilidade de raios e ventos fortes, está se deslocando para as regiões dos Campos Gerais, Norte e Norte Pioneiro na manhã desta segunda-feira e pode trazer mudanças nas temperaturas. Nesta terça-feira (23), as mínimas devem ficar próximas a 10°, previsão que se repete na quarta (24) e quinta-feira (25).





Publicidade

O meteorologista Leonardo Furlan explicou que dois sistemas de baixa pressão, sendo um situado entre o Paraguai e a Argentina e outro no litoral uruguaio e gaúcho, causaram a formação de um ciclone extratropical, o que trouxe instabilidade para o Paraná.





Publicidade

Em relação à falta de energia, a Copel informou que, pela manhã, pelo menos 3,5 mil residências estavam sem luz em Londrina. Ainda não há um horário previsto para que o fornecimento seja restabelecido.





Em todo o Paraná, aproximadamente 405 mil domicílios estão com o fornecimento de energia elétrica interrompido em decorrência do evento climático. Na estação de Ubiratã (Noroeste) do Simepar, as rajadas de vento chegaram a 121 km/h nas últimas horas.





De acordo com a Copel, o vento forte causou a queda de dez postes de uma linha que atende exclusivamente uma indústria alimentícia em Sertanópolis (Norte). A rede está sendo reconstruída pelas equipes e, no momento, a empresa opera por geradores.





A companhia também ressaltou que as equipes seguem mobilizadas para atender possíveis ocorrências. Em Bandeirantes (Norte Pioneiro), duas torres de alta tensão também foram derrubadas pela força dos ventos. Entretanto, a Copel garantiu que não há imóveis sem luz na região, já que estão sendo atendidas por linhas alternativas. A previsão é que toda a estrutura seja reconstruída até o final da semana.





Canais de atendimento





A Copel disse que casos relacionados a falta de luz podem ser informados pelo aplicativo da Copel, pelo site www.copel.com ou pelo WhatsApp (41) 3013-8973. “Em situações de temporais, deve-se seguir as orientações da Defesa Civil e jamais aproximar-se de locais onde haja postes quebrados ou fios caídos. Situações de risco devem ser relatadas à Copel através do telefone 0800 51 00 116”, pontua a companhia.



