Chuva provoca deslizamento de terra sobre a Dez de Dezembro, em Londrina

Pancadas de chuva que atingiram Londrina na tarde desta terça-feira (22) provocaram o deslizamento de terra em um acesso da Avenida Dez de Dezembro e acúmulo de água em alguns pontos da zona leste.





Na região central, parte do barranco do acesso da Avenida Leste Oeste à Dez de Dezembro desmoronou sobre a via expressa. A pista chegou a ser interditada no período vespertino para que equipes da Defesa Civil pudessem remover a lama. O local foi liberado por volta das 18h30.





Cheias pontuais foram registrados em diferentes locais da cidade, como o pontilhão da Rua Mangaba, no Jardim Interlagos.