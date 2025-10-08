Chuva provoca transtornos em unidades de saúde e no terminal de Londrina

Uma chuva forte e volumosa atingiu Londrina e região na tarde desta terça-feira (08). Mesmo sem rajadas de vento, a chuva provocou alguns transtornos em unidades de saúde e no Terminal Central. Em uma hora, a cidade recebeu um acumulado de 25,2 milímetros de chuva. Apesar disso, os atendimentos e o transporte público seguiram normalmente.
No Terminal Urbano Central de Londrina, um dos lances da rampa de acesso às plataformas e o corredor do mezanino precisaram ser interditados por conta da chuva.
Segundo Alex José Luciano, gerente de Administração de Terminais da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), as juntas de dilatação da rampa estavam abertas por conta do serviço de impermeabilização, o que fez com que a água escorresse, atingindo o corredor. A impermeabilização do trecho faz parte das obras de manutenção em andamento no prédio.
Como medida de segurança, o corredor foi interditado até que a chuva cessasse. O corredor já foi liberado nesta quarta-feira (08), mas caso a chuva retorne, ele deve ser interditado novamente.
Por outro lado, um dos lances da rampa de acesso às plataformas segue interditado pelo fato da água da chuva permanecer infiltrada. A reportagem esteve no local e, apesar da interdição, o fluxo de passageiros segue dentro da normalidade, já que há outra rampa ao lado.
O gerente aponta que a liberação deve ser feita somente após vistoria do responsável pela obra, o que deve acontecer ainda na tarde desta quarta.
Unidades de saúde
A chuva também causou danos em algumas unidades de saúde espalhadas pela cidade. De acordo com um balanço da Secretaria de Saúde, foram detectadas infiltrações nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Bandeirantes (Zona Oeste), Cabo Frio (Zona Norte), Vila Nova (Centro), Vivi Xavier (Zona Norte) e Marabá (Zona Leste), assim como no PA (Pronto Atendimento) do Leonor, na Zona Oeste, no Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil e na UPA Centro, ambos na região central de Londrina.
De acordo com a pasta, o transtorno não causou danos nos equipamentos e o atendimento segue normal em todas as unidades de saúde. Na UBS do Jardim Bandeirantes, houve um alagamento na área interna por conta do entupimento da calha. O reparo foi feito ainda no final da tarde desta terça.
A reportagem também foi até a unidade na manhã desta quarta e pôde confirmar que os atendimentos seguem como de costume. Apesar disso, é possível ver que uma parte do forro na área externa da UBS cedeu com o entupimento da calha.
Na UPA Centro, localizada no antigo Hospital Mater Dei, duas salas apresentaram infiltração e foram interditadas para manutenção. Os pacientes foram remanejados para outros espaços e o atendimento seguiu dentro da normalidade. Como o prédio é locado da Iscal (Irmandade da Santa Casa de Londrina), a prefeitura disse que o valor gasto com os reparos poderá ser abatido do aluguel.
A agrometeorologista do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), Heverly Morais explica que Londrina recebeu 25,2 milímetros em um intervalo de cerca de uma hora, o que é considerado como uma chuva forte.O acumulado do mês até agora, segundo ela, é de 29 milímetros, ainda muito distante da média histórica para o mês de agosto, que é de 156,1 milímetros. Apesar da chuva intensa, não houve registro de rajadas fortes de vento.
Previsão de instabilidade
Em relação à previsão do tempo, a agrometeorologista afirma que o tempo deve continuar instável nesta quarta e quinta-feira (09) e com a presença de muita nebulosidade, mas sem o indicativo de chuvas fortes. Por conta disso, a temperatura não sobe muito, sendo que as máximas não devem passar dos 25° C. A mínima fica em torno dos 15° C.
“Vai ficar bem mais fresco do que a gente estava enfrentando antes da chuva”, adianta, complementando que na última segunda-feira (06) foi registrada a maior temperatura do ano até agora, com 36,6° C.
Para o domingo (12) e segunda-feira (13) a previsão é de que uma nova frente fria chegue ao Paraná e traga mais chuva para Londrina e região.