Chuva vem a Londrina com possibilidade de tempestade nesta segunda

Após uma semana de sol com temperatura máxima próxima dos 30 graus, os londrinenses devem enfrentar uma mudança climática a partir desta segunda-feira (30). Conforme o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), deve chover na cidade nos próximos dias um volume acumulado de cerca de 70 mm. A previsão é que a instabilidade permaneça, pelo menos, até a próxima quinta-feira (2), período em que os termômetros oscilam entre 15 e 23 graus, cenário que deve se estender à maioria das cidades da região Norte do Estado.

“A virada do tempo se deve a uma frente fria vinda do Uruguai e que ficará estacionada em todo o Sul do país durante esta semana. No momento desta chegada podem ocorrer tempestades e chuvas com ventos bastante fortes”, afirma o meteorologista Samuel Braun.

De acordo com a previsão do Simepar, a chuva em Londrina terá início na madrugada desta segunda-feira (30) e permanecerá até o final do dia, somando um volume de 14,4 mm. A temperatura mínima será de 17º e máxima de 22º. Na terça (31), o cenário continua parecido, com 14,7 mm de chuva e termômetros variando entre 16º e 19º.







O volume maior de chuva deve ser registrado na quarta-feira (1º), quando está previsto um volume de 33,5 mm e temperaturas oscilando entre 15 e 20 graus. A intensidade da chuva deve diminuir na quinta-feira (2), com um acumulado de 4,9mm e termômetros variando entre 15 e 23 graus. As temperaturas seguem estáveis entre sexta-feira (3) e domingo (5), com possibilidade de chuva leve no sábado (4).





Leia mais na Folha de Londrina.