Chuvas causam destelhamentos de imóveis e quedas de árvores em Londrina

A chuva e o vento na tarde e na noite de quarta-feira (1) em Londrina resultaram em destelhamentos e queda de árvores.





De acordo com balanço da Defesa Civil municipal, divulgado na manhã desta quinta-feira (2), todas as ocorrências foram registradas na zona norte, principalmente no conjunto Vivi Xavier.

Dos seis destelhamentos, três aconteceram no conjunto Vivi Xavier e um no distrito de Warta, no conjunto Newton Guimarães e no Residencial Portal do Sol.





