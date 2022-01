Chuvas deixam quase 18 mil unidades sem energia elétrica em Londrina

As chuvas que atingiram Londrina neste sábado (15) e domingo (16) deixaram árvores caídas e casas sem energia elétrica.

A assessoria de imprensa da Copel informou que, no auge da queda de energia elétrica, a companhia chegou a registrar 17.910 consumidores sem fornecimento em Londrina. No sábado, os desligamentos começaram por volta das 18h e, até as 22h, ainda havia casas no escuro. Porém, em relação ao temporal de sábado, todas as pendências haviam sido solucionadas até o início da tarde deste domingo.

Com a chuva deste domingo, a Copel contabilizou 165 unidades desligadas por volta das 14h40, mas a promessa era que a energia seria restabelecida “nas próximas horas”.





Pelo menos duas árvores caíram em decorrência do temporal deste domingo, mas a Guarda Municipal não soube informar quais chamadas foram atendidas na noite de sábado.





A reportagem aguarda um posicionamento da Defesa Civil sobre atendimentos solicitados em ambos os dias.