Chuvas prejudicam fornecimento de água em Londrina e cidades da região

Após as fortes chuvas do fim de semana, sete sistemas de abastecimento da Sanepar em Londrina e região Nordeste do Paraná continuam sem energia elétrica nesta segunda-feira (3), prejudicando o fornecimento de água tratada. Segundo a Sanepar, a falta de energia afeta diretamente a produção e a distribuição de água em vários municípios.





Em Londrina, está paralisado o poço do Distrito de Maravilha, mas, em Bom Sucesso, todos os poços estão sem energia elétrica. Outros locais afetados são Guaraci (apenas o poço do distrito Bentópolis), Bela Vista do Paraíso (apenas o poço do Santa Margarida), Itaguajé (um dos poços, que corresponde a 50% da produção), Mauá da Serra (unidades de distribuição paralisadas) e São Pedro do Ivaí, no distrito de Marisa.

De acordo com a Sanepar, equipes da Copel trabalham para restabelecer o fornecimento de energia, mas ainda não há previsão de normalização. Em Faxinal, a Sanepar informou que equipamentos da estação de tratamento de água foram danificados, comprometendo metade da produção. Já em São Pedro do Ivaí, a captação e o tratamento de água estão interrompidos devido à alta turbidez do rio.

Por outro lado, o abastecimento foi restabelecido em Jandaia do Sul, Rancho Alegre, Rio Branco do Ivaí (na sede do município) e São João do Ivaí, onde o sistema está em fase de recuperação.





A companhia pede que a população economize e priorize o uso da água para alimentação e higiene pessoal. Em locais mais altos ou afastados, pode haver demora na normalização. Clientes podem registrar situações de falta d’água pelos canais oficiais da Sanepar.

