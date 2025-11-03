Pesquisar

Chuvas prejudicam fornecimento de água em Londrina e cidades da região

Redação Bonde
03 nov 2025 às 10:38

Sanepar
Após as fortes chuvas do fim de semana, sete sistemas de abastecimento da Sanepar em Londrina e região Nordeste do Paraná continuam sem energia elétrica nesta segunda-feira (3), prejudicando o fornecimento de água tratada. Segundo a Sanepar, a falta de energia afeta diretamente a produção e a distribuição de água em vários municípios.


Em Londrina, está paralisado o poço do Distrito de Maravilha, mas, em Bom Sucesso, todos os poços estão sem energia elétrica. Outros locais afetados são Guaraci (apenas o poço do distrito Bentópolis), Bela Vista do Paraíso (apenas o poço do Santa Margarida), Itaguajé (um dos poços, que corresponde a 50% da produção), Mauá da Serra (unidades de distribuição paralisadas) e São Pedro do Ivaí, no distrito de Marisa. 

De acordo com a Sanepar, equipes da Copel trabalham para restabelecer o fornecimento de energia, mas ainda não há previsão de normalização. Em Faxinal, a Sanepar informou que equipamentos da estação de tratamento de água foram danificados, comprometendo metade da produção. Já em São Pedro do Ivaí, a captação e o tratamento de água estão interrompidos devido à alta turbidez do rio.

Por outro lado, o abastecimento foi restabelecido em Jandaia do Sul, Rancho Alegre, Rio Branco do Ivaí (na sede do município) e São João do Ivaí, onde o sistema está em fase de recuperação.


A companhia pede que a população economize e priorize o uso da água para alimentação e higiene pessoal. Em locais mais altos ou afastados, pode haver demora na normalização. Clientes podem registrar situações de falta d’água pelos canais oficiais da Sanepar.

Atendimento


O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.


Informações também podem ser obtidas e serviços podem ser solicitados pelo aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

A companhia lembra que, de acordo com norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas ), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

desabastecimento de água Chuvas Londrina Região de Londrina
