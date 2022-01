Cidades do Paraná superam os 40 graus neste domingo

A tarde deste domingo (23) foi de muito calor com temperaturas acima dos 30ºC em quase todo o Paraná. Segundo o Simepar, foi o recorde de temperatura máxima, do ano de 2022, em várias cidades, mas em algumas não fazia tanto calor há vários meses.

É o caso de Curitiba que chegou aos 33.1°C no termômetro, temperatura mais alta desde setembro de 2020. Em Londrina, nesta tarde de domingo os termômetros atingiram 35,8ºC. Em Maringá (noroeste) teve máxima de 36,6

Em Palotina (oeste) foi registrada a maior temperatura no estavo nesta tarde com 40,8ºC de máxima. Outras cidades do Oeste também atingiram recordes como São Miguel Do Iguaçu com 40,6 graus.





PREVISÃO





Em Londrina, segundo o Simepar, na segunda-feira (24) a mínima será de 21 e a máxima de 34 graus, na terça-feira (25), máxima de 33ºC, na quarta (26), de 35ºC e só na quinta (27), previsão de chuva deverá cair a máxima para 30ºC.