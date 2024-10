Cinco lugares para garantir fantasias e decorações para o Halloween em Londrina

Comemorado no dia 31 de outubro, o Halloween, ou Dia das Bruxas, é tradição no Brasil. Com a chegada da data, muitas pessoas já estão à procura de decorações, doces, fantasias e acessórios para "aterrorizar" nas festas.





O Portal Bonde preparou uma lista com alguns estabelecimentos comerciais de Londrina que vendem ou alugam esses artigos. Confira!

ARRASAPLAY





A loja conta com diversos tipos de acessórios e fantasias para o Halloween como enfermeira assassina, palhaço assassino, lobo, alien inflável, capas de vampiros, macacão vermelho, kit diabinha, chapeuzinho vermelho sangrenta, vampira, sangue falso, meias com mancha de sangue, caveiras, dedo curativo, capacete viking, luvas, além de máscaras de vendetta, bico de pássaro peste, urso, panda terror, Round 6 e Uma Noite de Crime. Há, ainda, a opção de decoração de aranha peluda. O estabelecimento vende também fantasias de Halloween para pets.

Para o público infantil, há fantasias de bailarina, fantasma, vampirinho, esqueleto, bruxinha, siren head e Wandinha.





A Arrasaplay trabalha apenas com venda virtual, seja por meio do site ou WhatsApp. Há opção de retirada no local ou entrega. Os preços dos produtos listados acima variam entre R$ 14,00 e R$ 239,00.

MÔNICA FESTAS





O estabelecimento comercial possui adereços para fantasias como chapéu de bruxa, brincos variados, capas de vampiro, túnica, foice do pânico, saias de tule, asa de anjo, tiara, chapéu de polícia, chapéu de pirata, além de máscaras de abóbora, vingança, palhaço, Jogos Mortais e Uma Noite de Crime.

As opções de adereços e acessórios infantis variam entre máscara do Pânico, capa de vampiro infantil, tinta facial, macacão de La Casa de Papel, anjo branco, anjo negro, pirata, policial, bruxa, Pânico, Malévola, vampiro, fantasma, esqueleto, mágico, zorro, perucas diversas, tiaras diversas e saias de tules.





Decoração

Tecido TNT estampado e liso, teia de aranha, aranhas, painéis decorativos em papel e EVA, guirlanda, faixas, balde abóbora, toalhas pata de mesa, cesto para doces e cabeça de esqueleto.





Doces

Pirulito beijo de vampiro de morango, beijo de vampiro sortido, pirulito dip loko, cabeça de abóbora, além de balas de gomas e chile.





A Mônica Festas comercializa em loja física e e-commerce. Os preços variam entre R$ 11,50 até R$ 200,00.

METAMORFESTAS





O espaço comercial conta com acessórios para venda, entre máscaras, asas e sangue falso. Já para locação, o espaço disponibiliza trajes completos de fantasias como: Malévola, Medusa, Pânico, Blade caçador, Jaison, Freddy Krueger, bruxas, capetinha e vampiro.





Para as crianças que desejam se fantasiar para o Halloween, as opções de venda são Wandinha, Arlequina, morceguinha e bruxinha e esqueleto.





A loja não comercializa decoração nem doces típicos para o Halloween.





A Metamorfestas comercializa seus produtos apenas em loja física. A faixa de preço dos produtos, entre venda e locação, variam entre R$ 15,00 e R$ 325,00.





LEMAX LONDRINA





A loja disponibiliza diversas fantasias e adereços para o Halloween como: chapéu de bruxa, variados chapéis e máscaras, além de lanternas, bonecos, abóboras e velas de led para compor fantasias.





Decorações





Caveiras, zumbis, aranhas de todos os tamanhos, teias, fantasminhas, enfeites de parede, balões, copos e talheres estampados com a temática do Dia das Bruxas.





Doces





Balas pinta língua, pirulitos de abóbora com sabores macabros.





A Lemax trabalha apenas com vendas de seus produtos, seja presencialmente, site, WhatsApp e também delivery. A faixa de preço varia entre R$ 1,99 até R$ 599,90.





HP PLÁSTICOS E UTILIDADES





O estabelecimento comercial trabalha com diversas fantasias e acessórios como capa com gola Halloween, máscara, saia, sacola, sangue falso, unicórnio arco-íris, tinta para cabelo diversas cores, bruxa, pirata e princesa azul.





Decorações





Pacote de balão Halloween, bandeja plástica, cartela de adesivos temática, copo de papel, cortina papel de teto, mini prendedor de madeira, tnt flanelado e toalha plástica.





Doces





Pirulito bruxolito e pirulito pinta língua.





A HP Plásticos comercializa seus produtos através do site, WhatsApp e loja física. A faixa de preço dos produtos acima variam de R$ 6,50 até R$ 79,90.





*Sob supervisão de Bruno Souza





