CineKombi leva cinema gratuito para as ruas de Londrina

O Festival de Música de Londrina abre espaço para a produção audiovisual com a presença do CineKombi Clube, um projeto de exibição de filmes e realização de rodas de conversa. As atividades começam às 18h no Calçadão em frente ao Teatro Ouro Verde, com acesso gratuito a todos.







A sessão começa com a exibição do documentário produzido na Bahia “Poesia Azeviche”, de Ailton Pinheiro Junior. A obra conta, através das memórias dos compositores e letristas de destaque dos Blocos Afros Tradicionais da Bahia, da década de 1970 aos anos 1990, a importância histórica de suas canções para valorização da identidade negra e da luta contra o racismo na Bahia e no Brasil.

Em seguida será exibida uma mostra de videoclipes londrinenses: “Dandara a Força - Luli MC” (2024); “Você me leva pro Céu” - Tru (2024);





“Onironauta - Bruno Moraes” (2022); “Transmutar-se” - Abacate Contemporâneo (2022); “Fera” - Caburé e Canela (2021); “The end of the time” - Frank Toledo (2020); “Mandinga” - As Testemunhas de Giovani & Zinho Trindade (2014).

O evento termina com uma roda de conversa sobre música e audiovisual com músicos e realizadores.





SERVIÇO:

CineKombi Clube

Quando: quarta (17), às 18h

Onde: Calçadão em frente ao Teatro Ouro Verde

Gratuito





(Com assessoria de imprensa)