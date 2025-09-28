Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
GERAÇÃO DE RENDA

Clube das Mães Unidas oferece vagas em 12 cursos gratuitos

Redação Bonde com N.Com
28 set 2025 às 20:50

Compartilhar notícia

Foto: Freepik
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O Clube das Mães Unidas, localizado na zona leste de Londrina, oferta 192 vagas em 12 cursos gratuitos, que serão ofertados ao longo de outubro, nos turnos da manhã, tarde e noite. As capacitações são voltadas a quem busca aperfeiçoar habilidades, descobrir novas áreas de atuação ou encontrar alternativas de geração de renda.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

As inscrições devem ser realizadas nesta terça-feira (30), das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, na sede do Clube (Rua Roseiral, 77, Jardim Interlagos). Também é possível realizar a pré-inscrição pelo site do Clube das Mães Unidas mas é necessário confirmar a inscrição presencialmente. As aulas ocorrerão tanto na sede do Clube quanto no Espaço Araucária – Inclusão e Arte (Rua Guararapes, 331, Jardim Higienópolis, Centro).

Acesso ao conhecimento

O Clube das Mães Unidas é uma Organização da Sociedade Civil que possui termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Publicidade


A assistente social do Clube, Danielle Godoi Agostini Rodrigues, ressaltou que a iniciativa busca democratizar o acesso ao conhecimento. “Muitas pessoas não conseguem arcar com um curso pago, seja porque estão desempregadas ou porque o salário não comporta mais essa despesa. Então, essa oferta gratuita garante acesso à capacitação, potencializa habilidades e abre caminhos para o trabalho e a renda”, destacou.

Publicidade

Requisitos

Para se inscrever, é necessário residir em Londrina e ter o Cadastro Único atualizado. Cada participante poderá concorrer a apenas uma vaga por vez e deverá cumprir os requisitos específicos de cada curso, como idade mínima (entre 16 e 18 anos, a depender da capacitação) e nível de escolaridade.

Após a inscrição, é obrigatório comparecer ao atendimento presencial no dia agendado.

Publicidade

Estética

Segundo Rodrigues, algumas capacitações são oferecidas de forma recorrente devido à alta procura. “Hoje, a maior demanda é pelo curso de Alongamento de Cílios. A técnica está em crescimento no mercado, e muitas mulheres procuram esse procedimento”, explicou.


Em outubro, o curso de Alongamento de Cílios Fio a Fio terá 12 vagas. A formação será realizada na sede do Clube, sempre às sextas-feiras, das 19h às 22h, em sete encontros que irão totalizar 21 horas de carga horária. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e Ensino Fundamental I completo. O conteúdo abrange biossegurança, materiais, formatos de olhos, técnica fio a fio, manutenção e remoção da extensão.

Publicidade

Culinária

As ofertas não abrangem somente a área da estética, tendo como outro destaque na lista o curso de Comidas Natalinas, em parceria com o Senac Centro, que oferece 10 vagas. A proposta é ensinar receitas criativas e saborosas para o período de festas, valorizando tradições e abrindo possibilidades de renda extra no fim do ano.


O curso terá carga horária de 15 horas, divididas em cinco aulas realizadas no Espaço Araucária, de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h. Para participar, é preciso ter mais de 16 anos e Ensino Fundamental I completo.

Publicidade

Empreendedorismo

Além disso, em parceria com a UEL (Universidade Estadual de Londrina), será ofertado o curso de Educação Financeira e Empreendedorismo, com oito encontros semanais na sede do Clube, às sextas-feiras, das 14h às 17h. A carga horária será de 24 horas. O curso é voltado a jovens e adultos a partir de 16 anos com Ensino Fundamental I completo.


A assistente social explicou que a diversidade de temas é intencional. “Variando as ofertas, conseguimos atingir um maior número de pessoas, respeitando os diferentes perfis e habilidades. Assim, cada participante tem a chance de se encontrar em uma área com a qual se identifique mais”, concluiu.

Publicidade

Outras opções

Além das capacitações já destacadas, também estão abertas vagas para os seguintes cursos: Aperfeiçoamento em Design de Sobrancelhas: Modelagem, Henna e Tintura; Brow Lamination e Lash Lifting; Salgadeiro; Tranças Africanas (manhã); Tranças Africanas (tarde); Depilação; Informática Básica; Designer de Sobrancelhas (manhã); Designer de Sobrancelhas (tarde); Designer de Sobrancelhas (noite); Gestão de Pessoas e Colorimetria Masculina.


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Logo Bonde
Foto do autor

Por Redação Bonde com N.Com.

curso curso profissionalizante cursos gratuitos gastronomia Empreendedorismo Estética
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas