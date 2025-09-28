Clube das Mães Unidas oferece vagas em 12 cursos gratuitos

O Clube das Mães Unidas, localizado na zona leste de Londrina, oferta 192 vagas em 12 cursos gratuitos, que serão ofertados ao longo de outubro, nos turnos da manhã, tarde e noite. As capacitações são voltadas a quem busca aperfeiçoar habilidades, descobrir novas áreas de atuação ou encontrar alternativas de geração de renda.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

As inscrições devem ser realizadas nesta terça-feira (30), das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, na sede do Clube (Rua Roseiral, 77, Jardim Interlagos). Também é possível realizar a pré-inscrição pelo site do Clube das Mães Unidas , mas é necessário confirmar a inscrição presencialmente. As aulas ocorrerão tanto na sede do Clube quanto no Espaço Araucária – Inclusão e Arte (Rua Guararapes, 331, Jardim Higienópolis, Centro).

Acesso ao conhecimento

O Clube das Mães Unidas é uma Organização da Sociedade Civil que possui termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Publicidade





A assistente social do Clube, Danielle Godoi Agostini Rodrigues, ressaltou que a iniciativa busca democratizar o acesso ao conhecimento. “Muitas pessoas não conseguem arcar com um curso pago, seja porque estão desempregadas ou porque o salário não comporta mais essa despesa. Então, essa oferta gratuita garante acesso à capacitação, potencializa habilidades e abre caminhos para o trabalho e a renda”, destacou.

Publicidade

Requisitos

Para se inscrever, é necessário residir em Londrina e ter o Cadastro Único atualizado. Cada participante poderá concorrer a apenas uma vaga por vez e deverá cumprir os requisitos específicos de cada curso, como idade mínima (entre 16 e 18 anos, a depender da capacitação) e nível de escolaridade.

Após a inscrição, é obrigatório comparecer ao atendimento presencial no dia agendado.

Publicidade

Estética

Segundo Rodrigues, algumas capacitações são oferecidas de forma recorrente devido à alta procura. “Hoje, a maior demanda é pelo curso de Alongamento de Cílios. A técnica está em crescimento no mercado, e muitas mulheres procuram esse procedimento”, explicou.





Em outubro, o curso de Alongamento de Cílios Fio a Fio terá 12 vagas. A formação será realizada na sede do Clube, sempre às sextas-feiras, das 19h às 22h, em sete encontros que irão totalizar 21 horas de carga horária. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e Ensino Fundamental I completo. O conteúdo abrange biossegurança, materiais, formatos de olhos, técnica fio a fio, manutenção e remoção da extensão.

Publicidade

Culinária

As ofertas não abrangem somente a área da estética, tendo como outro destaque na lista o curso de Comidas Natalinas, em parceria com o Senac Centro, que oferece 10 vagas. A proposta é ensinar receitas criativas e saborosas para o período de festas, valorizando tradições e abrindo possibilidades de renda extra no fim do ano.





O curso terá carga horária de 15 horas, divididas em cinco aulas realizadas no Espaço Araucária, de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h. Para participar, é preciso ter mais de 16 anos e Ensino Fundamental I completo.

Publicidade

Empreendedorismo

Além disso, em parceria com a UEL (Universidade Estadual de Londrina), será ofertado o curso de Educação Financeira e Empreendedorismo, com oito encontros semanais na sede do Clube, às sextas-feiras, das 14h às 17h. A carga horária será de 24 horas. O curso é voltado a jovens e adultos a partir de 16 anos com Ensino Fundamental I completo.





A assistente social explicou que a diversidade de temas é intencional. “Variando as ofertas, conseguimos atingir um maior número de pessoas, respeitando os diferentes perfis e habilidades. Assim, cada participante tem a chance de se encontrar em uma área com a qual se identifique mais”, concluiu.

Publicidade

Outras opções

Além das capacitações já destacadas, também estão abertas vagas para os seguintes cursos: Aperfeiçoamento em Design de Sobrancelhas: Modelagem, Henna e Tintura; Brow Lamination e Lash Lifting; Salgadeiro; Tranças Africanas (manhã); Tranças Africanas (tarde); Depilação; Informática Básica; Designer de Sobrancelhas (manhã); Designer de Sobrancelhas (tarde); Designer de Sobrancelhas (noite); Gestão de Pessoas e Colorimetria Masculina.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.