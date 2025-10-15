Pesquisar

Autorização para trabalhar

CMTU abre prazo para recadastramento dos taxistas de Londrina

Redação Bonde com N.Com
15 out 2025 às 15:37

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), que regula a atividade de táxi em Londrina, abriu o prazo para que autorizatários do serviço e motoristas auxiliares confirmem o seu registro para a operação do serviço, através do “Recadastramento 2025”, feito há 15 anos sempre nesta época do ano. O prazo vai até dia 7 de novembro.


O veículo também precisa passar por vistoria, que deverá ser feita em uma plataforma especial no Terminal Rodoviário de Londrina. Quem não fizer estará sujeito à multa no valor de R$ 293,47, conforme a Lei Municipal 10.969/10 e, no caso de reincidência, cassação da autorização.

Atualmente Londrina tem registrados 308 autorizatários e 29 motoristas auxiliares de táxi, que operam em 75 pontos devidamente regulamentados. Para estar devidamente legalizado, o taxista pode se dirigir à sede da CMTU (Rua Professor João Cândido, 1213, Centro), em horário comercial, e solicitar o recadastramento através do formulário padrão, disponível na recepção, ou pode enviar o formulário para o e-mail [email protected], assinado eletronicamente, ou ainda com reconhecimento em cartório. Qualquer que seja a opção escolhida, os documentos devem ser enviados para o e-mail acima. Veja mais detalhes e baixe os modelos de documentos aqui.

Após a análise dos documentos enviados, os profissionais aptos serão devidamente notificados e informados pela companhia do aceite. Somente após esta regularização cadastral será recolhida a taxa de recadastramento, de R$ 511,00.

