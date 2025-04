CMTU altera local de estacionamento de ônibus reservas no Centro de Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) altera, a partir desta quarta-feira (16), o local de estacionamento de ônibus reservas do transporte coletivo, no Centro de Londrina. Os veículos, que ficavam parados na Avenida Leste-Oeste, na pista sentido Centro-Bairro, passam agora a ficar alocados na Rua Benjamin Constant, no trecho entre as Avenidas São Paulo e Rio de Janeiro, abaixo da Praça Rocha Pombo.





De acordo com o diretor de Transportes da CMTU, Fernando Porfírio, a mudança do local de parada foi promovida após um estudo técnico e também para agilizar o fluxo de veículos na Leste-Oeste. O tráfego na Benjamin Constant continua em duas faixas e com estacionamento para veículos na lateral do Museu Histórico. No novo local de parada para o transporte coletivo, serão alocados até seis ônibus.

"Não vai interfir no trânsito da Benjamin e como havia vaga para carros dos dois lados da via, optamos por retirar os espaços da lado de cima, próximo a Rocha Pombo. Como não há comércios neste trecho, entendemos que não haverá prejuízo para os motoristas que estacionavam na região", apontou Porfírio. "Por outro lado, vamos liberar o espaço onde os ônibus ficavam na Leste-Oeste exclusivamente para que os coletivos façam a conversão para o Terminal Central e, com isso, liberem o tráfego na Leste-Oeste para os demais veículos". No trecho reservado agora aos ônibus na Benjamin Constant, o estacionamento comportava 12 vagas para veículos pequenos e médios.





Fernando Porfírio lembra ainda a necessidade da permanência de ônibus reservas nas proximidades do Terminal Urbano Central para atender eventuais emergências com agilidade. "Em casos de problemas mecânicos, a troca do veículo acontece com mais rapidez na comparação se estes ônibus tivessem que sair das garagens das empresas. E até mesmo em casos de aumento na demanda do serviço, conseguimos colocar mais ônibus rapidamente para rodar".