CMTU amplia horário do estacionamento na Avenida Duque de Caxias, em Londrina

O trecho da Avenida Duque de Caxias, entre as ruas Sergipe e Cambará, conta com aproximadamente 100 vagas de estacionamento rotativo, em que a permanência máxima é de duas horas. Em toda a cidade, são cerca de 2,5 mil vagas espalhadas por vias no quadrilátero central, centro cívico e nas avenidas Bandeirantes e Ayrton Senna.

O diretor reforça que o poder público precisa cuidar do trânsito de veículos e de pedestres, assim como também precisa fomentar e apoiar as empresas do município. “Quando chega uma demanda dessas, nós não medimos esforços para trazer conforto tanto para o trânsito quanto para os munícipes e para as empresas”, afirma.

A partir de agora, o estacionamento de veículos na via segue proibido das 7h às 9h e, com a mudança, das 17h às 19h de segunda a sexta-feira. A substituição das placas de identificação foi feita durante a manhã desta terça-feira, sendo 18 verticais e 10 paineis na faixa exclusiva para ônibus.

A partir desta terça-feira (29), os motoristas vão poder estacionar até às 17h na Avenida Duque de Caxias, no centro de Londrina. Isso porque a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina), após um estudo técnico, decidiu atender o pedido dos comerciantes da região e ampliar em uma hora o horário do estacionamento, que antes era até às 16h, no trecho entre as ruas Sergipe e Cambará.

Para quem trabalha ou passa pela Avenida Duque de Caxias, a mudança é vista como positiva, já que vai ajudar quem sai do trabalho e quer passar em algum comércio da via. Esse é o caso de um motorista que conversou com a reportagem. Ele, que preferiu não se identificar, conta que sai do trabalho às 16h e costuma aproveitar para passar na avenida para conversar com colegas e comprar algo que precisa. “Antes a gente acabava parando com o carro longe, então vai ser melhor porque a gente vai poder estacionar aqui na frente”, disse.





O mecânico Douglas Camargo, 37, também aprovou a ampliação do horário, já que muitos clientes reclamam da falta de lugares para estacionar na avenida, principalmente para quem ia até a loja retirar alguma máquina ou equipamento. Ele também sugere que a sinalização deveria ficar mais visível, com os horários permitidos, já que pessoas de fora acabam não conseguindo identificar as orientações.





O podcaster Gustavo Silveira, 32, trabalha como assistente comercial em uma agência dos Correios na Avenida Duque de Caxias e aponta que sempre vai ter alguém que vai reclamar, mas que, na opinião dele, a mudança é boa e vai ajudar quem precisa estacionar. “Para o comerciante, se o estacionamento fosse até às 18h seria excelente, mas até às 17h já é muito bom”, garante.





Para ele, um dos principais problemas na via é a faixa exclusiva de ônibus, já que, na visão de Silveira, deveria ser implantada na Rua Uruguai, que tem um fluxo menor de veículos e de comércios. Para ele, isso contribuiu para que muitos empresários fechassem as portas do negócio.