CMTU amplia horários do transporte coletivo para atender novo hospital na zona sul

O Centro de Inteligência Operacional (CIOP) do setor de Planejamento da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) ampliou consideravelmente os horários da linha “227– Jardim Botânico”. O objetivo é atender ao crescente movimento de pessoas em direção a um futuro hospital que está sendo construído na zona sul, localizado na Avenida dos Expedicionários, próximo do Jardim Botânico. As mudanças já estão em vigor.

O hospital deve ser inaugurado em outubro, mas a circulação de pessoal tem crescido gradativamente no local. "A obra ainda tem bastante gente da manutenção, já tem pessoas na portaria e, agora, o estabelecimento vai promover alguns cursos antes mesmo de começar a funcionar, daí a necessidade de ter aumentado os horários", diz o gerente Operacional de Transporte da CMTU, Moacir Morais.





Como será

Nos dias úteis, a Linha 227– Jardim Botânico (Terminal Acapulco/Jardim Botânico/Terminal Acapulco) terá 32 viagens, com intervalos de trinta minutos. Já aos sábados, domingos e feriados serão 23 viagens, com saída a cada 45 minutos. Até semana passada eram apenas quatro viagens nos dias úteis e nenhuma nos fins de semana.

O primeiro horário de ida nos dias úteis, saindo do Terminal Acapulco, é às 5h45, e o último às 22h40. Na volta, saindo do ponto em frente ao hospital, o primeiro horário será às 5h55, e o último às 22h55.

Já aos sábados, domingos e feriados o ônibus inicia o itinerário às 5h45, saindo do mesmo Terminal Acapulco, e o último horário é às 22h40. No retorno, o veículo do primeiro horário sai do hospital às 6h, e o último às 22h55.


