CMTU começa a vistoriar transporte escolar em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) iniciou, no último dia 2, o período de vistoria do transporte escolar em Londrina. Com isso, os proprietários dos 119 micro-ônibus e vans atualmente autorizados a operar a frota têm até 15 de fevereiro para submeter os veículos à inspeção obrigatória.





O procedimento é realizado duas vezes ao ano, sempre durante as férias estudantis, e tem como objetivo verificar a documentação dos prestadores do serviço, bem como atestar as condições de funcionamento dos automóveis, sobretudo no quesito segurança.

Para agendar a vistoria, os transportadores precisam entrar em contato com a Coordenadoria de Transporte Comercial da CMTU de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, preferencialmente pelo Whatsapp (43) 99947-8320.





Durante o atendimento, são consultados a validade do certificado de aferição do dispositivo que registra a velocidade e o tempo de viagem de veículos (cronotacógrafo); a data de vencimento do curso de motorista de transporte escolar, renovável a cada 5 anos; o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) e a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), que, se estiverem regulares, credenciarão o profissional para a próxima etapa.

Nessa fase, a companhia emite guia para pagamento das taxas previstas para a atividade, que no primeiro semestre de 2025 somam R$ 94,80. O montante inclui o valor da vistoria (R$ 63,20) e da emissão da carteira de condutor (R$ 31,60). Diferente de como foi em 2024, quando a cobrança da taxa de licença anual ocorreu em janeiro, neste ano a quantia deverá ser paga somente em julho.

De acordo com o coordenador de Transporte Comercial, José Carlos da Silva, a mudança visa aliviar o bolso do contribuinte.





“Sabemos que, financeiramente, começo de ano é sempre um período difícil para as famílias. Tem os gastos de Natal e Ano Novo, IPTU, IPVA, compra de material escolar e outros tantos. Ao transferir a cobrança da maior taxa do serviço para o segundo semestre, nossa intenção foi colaborar com o orçamento do público atendido”, afirmou.





