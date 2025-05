CMTU faz alerta sobre 'batedores de carteira' que furtam idosos em ônibus de Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) alertou passageiros, na tarde desta sexta-feira (7), sobre um grupo de batedores de carteira que tem como principais vítimas idosos que utilizam o transporte coletivo de Londrina por meio da linha 228 - Anel Central.





De acordo com um funcionário que atua no Terminal Central do município, os integrantes do grupo agem de maneira coordenada à procura de alvos faceis. "Eles não vêm ao terminal porque nós temos seguranças e câmeras. São homens e mulheres bem vestidos. Estão tocando o terror durante o trajeto. Muitas vezes, a vítima só percebe depois que desceu do coletivo. Se alguém dentro do coletivo, por algum motivo, perceber que está sendo furtado, grita para o motorista. Ele não vai abrir a porta e voltará para o terminal com todo mundo dentro", explicou, em anúncio feito aos passageiros do 228, no início da tarde desta sexta.

A reportagem teve acesso ao relato da passageira que presenciou uma das ações criminosas. Ela destacou que é usuária da linha há 3 anos e que a situação é rotineira. "Além de um casal e duas moças, há também dois ou três rapazes roubando o pessoal na hora de descer do ônibus, no primeiro ponto ou no segundo [rua Souza Naves]. Eles ficam separados dentro do ônibus e se agrupam ao redor das pessoas que irão descer, que muitas vezes são idosas ou têm dificuldade de locomoção", expôs, sem se identificar.





A mulher também apontou os horários em que percebeu os principais registros. "Está acontecendo rotineiramente nos horários das 10h15, 9h15, 8h e 8h45. Se puderem também reforçar aos idosos que não andem com dinheiro, bolsa aberta, celular na mão, entre outros, devido a essa situação."

O Portal Bonde procurou a assessoria de imprensa da CMTU, que afirmou já ter encaminhado a denúncia para a equipe de fiscalização, a fim de que os seguranças dos terminais sejam acionados e orientados a respeito.





A Londrisul, que opera integralmente a linha 228, também foi contatada, acrescentando que já tomou conhecimento da ocorrência e "se coloca à disposição das autoridades de segurança para identificar os criminosos".





O 5º BPM (Batalhão da Polícia Militar) - responsável pela circunscrição da área central de Londrina, onde o ônibus transita - ressaltou que não recebeu denúncias de vítimas até o momento, mas alertou para que pessoas denunciem qualquer movimentação suspeita.