CMTU faz estudo de velocidade em 14 pontos de Londrina para mudanças no trânsito

Com as informações coletadas por equipamentos instalados por toda a cidade, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) estuda implantar uma série de mudanças para o trânsito de Londrina. Estudos estão sendo feitos através de dispositivos que medem a quantidade de veículos que passam pelo local e a velocidade média, assim como o fluxo de pedestres.





Os primeiros aparelhos entraram em funcionamento há pouco mais de um mês na região central, no cruzamento da avenida Leste-Oeste, entre as ruas Amapá e Belém, e também na rua Bahia com a Amapá. Ao todo, a cidade conta com 14 equipamentos e os resultados desses estudos devem ficar prontos em 15 dias. Os aparelhos não funcionam o dia todo, mas em períodos de maior concentração de veículos e pedestres e estão todos sinalizados como "equipamentos em teste".

De acordo com o presidente da Companhia, Marcelo Cortez, os levantamentos estão sendo feitos pela diretoria de Trânsito e as mudanças deverão acontecer gradativamente. “São locais que têm um grande número de atropelamentos, de acidentes ou reclamações da própria população. Mas também, quando há um fluxo grande de pessoas no local, estamos avaliando a necessidade de colocação ou não de um equipamento para que possa trazer mais segurança ao trânsito”, afirma.





Recentemente, foram instalados os equipamentos com display, ou seja, os condutores podem visualizar a velocidade com que estão atravessando a pista. São quatro dispositivos com essa função, instalados nas avenidas Ayrton Senna da Silva (nos dois sentidos), rua Bento Munhoz da Rocha Neto e rua Rio Grande do Norte com rua Amapá.