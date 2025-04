CMTU faz exigências com restrição de vias e velocidade para patinetes em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina) publicou na terça-feira (8) o chamamento público para credenciamento aos interessados em prestar o serviço de patinetes elétricos em Londrina. A novidade é que a companhia fez diversas exigências de segurança para a circulação dos equipamentos.





No edital de credenciamento, a CMTU indica que a circulação dos patinetes elétricos só será permitida em ciclofaixas, ciclovias e ciclorrotas, em calçadas e calçadões, e em ruas que possuam limite de velocidade de 40 km/h. Em calçadas e calçadões, a velocidade máxima permitida dos patinetes será de 6 km/h, em ciclovias, de 20 km/h, e em via pública, de 32 km/h.





Os patinetes elétricos das empresas que tiverem interesse no chamamento público devem possuir dispositivo eletrônico limitador de velocidade, campainha, e sinalização noturna, além de pneus em boas condições. Outro apontamento feito no edital é que os patinetes elétricos devem ser destinados ao uso individual. Um fator de preocupação para a CMTU desde o início da fase de testes foi a utilização dos equipamentos para o transporte em duplas, o que não será mais permitido.

Em entrevista à FOLHA, Fernando Porfírio, diretor de trânsito da CMTU, explicou as novas exigências presentes no chamamento público e a abertura para novas empresas interessadas em prestar o serviço.





“A chegada dos patinetes elétricos foi muito bem aceita pela população, mas eles vieram de uma maneira provisória. Então, não havia um regramento definido, situações de controle que pudessem efetivamente ser aplicadas pelo município. Esse credenciamento aberto vem para fazer esse regramento surgir e determinar uma situação mais clara, tanto para as empresas quanto para os usuários do sistema”, disse Porfírio sobre as novas regras. Os equipamentos começaram a funcionar em dezembro de 2024.

“O credenciamento foi aberto com prazo indeterminado, e todas as empresas que tenham condições e cumpram os requisitos do edital podem se credenciar para prestar o serviço no município. A livre concorrência entre elas faz com que o usuário final tenha uma oferta mais atrativa”, seguiu.





SEGURANÇA





O diretor de trânsito da CMTU reforçou a preocupação com a segurança dos usuários. A empresa pública não possui os dados de acidentes causados pelos patinetes elétricos por conta da falta do regramento no período de testes, mas tomou medida para evitar problemas.





“É algo muito dinâmico, que vai ser monitorado pela CMTU. Se entendermos que podemos mexer para evitar acidentes e situações de risco, com o tempo vamos fazer os ajustes necessários. Um dos pontos importantes em relação à segurança é que limitamos a velocidade nas cinco primeiras viagens de um novo usuário. Nesses primeiros trajetos feitos no sistema, a velocidade será limitada a 15 km/h em ciclovias e vias públicas, e a 6 km/h nas calçadas", destacou Porfírio. "Essa limitação se dá porque pesquisas indicam que a grande maioria dos acidentes acontece nas cinco primeiras viagens de uma pessoa com patinete, quando ela ainda não tem tanta familiaridade com o equipamento, e é aí que acontecem a maior parte dos acidentes”, acrescentou.