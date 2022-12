CMTU implanta Zona Azul em trecho central da Duque de Caxias, em Londrina

O estacionamento rotativo Zona Azul, de Londrina, será expandido para a Avenida Duque de Caxias, no trecho entre as ruas Sergipe e Cambará, a partir desta terça-feira (20). Segundo a CMTU, a medida pretende aumentar opções de estacionamento na via, promovendo a rotatividade de vagas, e foi implementada a pedido dos próprios comerciantes.





A Zona Azul na via funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h e, aos sábados, das 9h às 13h. Nos momentos em que estiver em vigor, a permanência máxima de veículos nas vagas será de duas horas.

Atualmente, o estacionamento na Duque é permitido na faixa mais à esquerda, ao mesmo tempo em que carros que não integram o transporte coletivo são autorizados a fazer uso do corredor para ônibus. A liberação ocorre também das 19h às 7h, quando a canaleta opera sem restrições.





O início do estacionamento rotativo foi autorizado pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), que concluiu em novembro a sinalização viária do corredor, após o recape asfáltico da avenida.

A ativação da Zona Azul é mais uma etapa das mudanças que começaram a ser implementadas na via a partir de junho, quando a faixa exclusiva para ônibus passou a ser compartilhada também com veículos comuns, no período das 9h às 16h. Além de dar mais fluidez ao trânsito, as alterações visam aumentar o movimento nas lojas de comércio e serviços da região.





Segundo o presidente da CMTU, Marcelo Cortez, como a faixa mais à esquerda contemplará, a depender do horário, tanto o fluxo de veículos como a Zona Azul, não houve a demarcação horizontal das vagas de estacionamento.

As informações sobre a utilização da faixa estarão indicadas somente nas placas de sinalização vertical. A cidade precisa se organizar e as mudanças na Duque de Caxias beneficiam todos que ali circulam.

O diretor de trânsito da CMTU, Major Mario Celso Andrade, alerta que os motoristas deverão se atentar aos locais de entrada e saída dos imóveis, para não bloquear a passagem.

A fiscalização quanto ao impedimento das guias rebaixadas, bem como quanto à permanência no estacionamento fora dos horários de Zona Azul e para além do tempo autorizado, estará incluída na rotina de trabalho dos agentes de trânsito.