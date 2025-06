CMTU instala semáforo na esquina da Rua Benjamin Constant com a Avenida Rio de Janeiro

A partir da próxima segunda-feira (9), os motoristas e pedestres devem ficar atentos com a nova sinalização na esquina entre a Rua Benjamin Constant e a Avenida Rio de Janeiro, uma das mais movimentadas da cidade. Isso porque a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina) fez a instalação de um conjunto semafórico no trecho, que vai coordenar e trazer mais segurança para o trânsito de veículos e pedestres.





De acordo com a CMTU, o local conta com grande fluxo de pessoas, já que, no entorno, ficam localizados o Museu Histórico de Londrina, o Planetário, o CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Valéria Veronesi e diversos estabelecimentos comerciais, o que reforça a necessidade de uma sinalização que vai além da faixa de pedestres.

Sobre isso, a reportagem esteve no local na manhã desta sexta-feira (6) e notou que grande parte da pintura da faixa de pedestres está apagada. Questionada, a CMTU garantiu que a sinalização será refeita em breve.





Semáforo para os pedestres

Além do semáforo para veículos na esquina entre a Rua Benjamin Constant e a Avenida Rio de Janeiro, também foi instalado um para pedestre com contador regressivo, ou seja, que mostra quantos segundos faltam para que a luz fique verde ou vermelha. A CMTU explicou que o pedestre vai ter 15 segundos para atravessar a via, sendo 10 segundos no verde, 3 em alerta e 2 de bloqueio. As equipes da companhia já instalaram na Avenida Rio de Janeiro uma placa indicando a presença do semáforo 50 metros adiante.





De acordo com o balanço da CMTU, a cidade conta com 36 semáforos para pedestres com temporizador já em operação, sendo que outros vão ser implantados de acordo com o projeto técnico da companhia. Já em andamento, as esquinas da Rua Sergipe com as avenidas São Paulo e Rio de Janeiro também vão receber o equipamento. Nesses pontos, já existe um semáforo, mas que aponta somente as luzes verdes e vermelhas.

As equipes já estão fazendo a instalação dos novos equipamentos, com temporizador, e a expectativa é de que até o final da semana que vem eles já estejam em funcionamento. Na manhã desta sexta-feira, os postes já tinham sido colocados, sendo que a próxima etapa envolve a instalação da fiação elétrica. Até o momento não há informações sobre o tempo destinado para a travessia dos pedestres em cada um dos pontos.





A CMTU ressaltou que o contador ajuda os pedestres a ter uma ideia de quanto tempo ela ainda tem para fazer a travessia da via, o que traz mais tranquilidade e segurança.

