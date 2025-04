CMTU interditará vias em torno do VGD em razão da partida entre Londrina EC e Ypiranga

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) informou, nesta segunda-feira (14), que a partir das 18h várias vias em torno do estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias) estarão interditadas em razão do jogo entre Londrina EC e Ypiranga (RS), pela Série C do Campeonato Brasileiro.





Haverá interdição total do tráfego na Avenida Jorge Casoni com a Leste-Oeste, na Rua Acre, entre a Jorge Casoni e a Amazonas e na rua Amazonas a partir da Rua Amapá.

A Companhia também informou que estará com um efetivo de cinco agentes municipais para fiscalizar e controlar o trânsito, ao lado da Guarda Municipal e PM (Polícia Militar).