CMTU 'joga' carro de altura de 25 metros no Zerão, em Londrina

Um veículo içado por um guincho 'despencou' de uma altura de 25 metros, nesta manhã de segunda-feira (26), no estacionamento do Zerão, na região central de Londrina. Com a queda, o veículo atingiu a velocidade de 60 km/h. A simulação foi realizada pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) para encerrar a Semana Nacional do Trânsito, marcada por diversas ações de conscientização entre os dias 18 a 25 de setembro.