CMTU lança licitação de R$ 19,6 mi para modernizar sistema de semáforos

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) pretende gastar até R$ 19,6 milhões para promover a modernização do sistema de semáforos de Londrina.





A licitação havia sido lançada inicialmente em janeiro, mas foi suspensa após questionamentos de algumas empresas e republicada nesta semana. As propostas podem ser apresentadas até seis de março. O contrato será por um ano, podendo ser prorrogado por mais cinco anos.



"Dentro da perspectiva de cada vez mais investir no trânsito e trazer segurança para a população, realizamos esse processo licitatório para trocar nosso parque semafórico. Como são muitos itens, alguns saíram de forma equivocada e houve algumas impugnações e apontamentos. Dentro do princípio da transparência, acatamos alguns apontamos e modificamos alguns termos, mas de erros materiais. Cremos que com a republicação terá o trâmite normal”, comentou Marcelo Cortez, presidente da CMTU.







A ideia da companhia, entre outras questões, é agilizar o atendimento para reparo dos equipamentos quando param de funcionar, o que hoje é feito pelos próprios servidores.

Além disso, não são todos os semáforos digitais, ou seja, existem muitos analógicos que quando dão problema dependem de a população avisar para que haja o conserto.





A contratada terá que destacar uma equipe de manutenção para atuar neste serviço corretivo e preventivo todos os dias da semana, das 6h às 22h.







