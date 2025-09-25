CMTU promove ações para Dia Mundial sem Carro na praça Nishinomiya em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) irá realizar mais três atividades para fechar a programação da Semana Nacional de Trânsito 2025. Iniciada oficialmente no dia 18, a CMTU estendeu as suas ações para atender um público maior. Um dos destaques é a comemoração do Dia Mundial sem Carro, na segunda-feira (29), na praça Nishinomiya (zona leste).

Nesta sexta-feira (26), das 9h às 12h, o evento Trânsito e Cidadania será levado ao Residencial Flores do Campo, na zona norte. Um ônibus da concessionária TCGL será disponibilizado para acesso dos moradores. Eles receberão orientações sobre pontos-cegos, já que, desde julho, a região é atendida pela linha 447 do transporte coletivo.





A CMTU fará a confecção do cartão transporte para PcD (pessoas com deficiência) e idosos. Haverá ainda orientações de educação no trânsito e distribuição de refrigerante e pipoca para as crianças.





Pilotagem para motociclistas





No sábado (27), a Companhia vai ofertar o Curso de Pilotagem Defensiva para Motociclistas aos recrutas do serviço militar. O treinamento será na sede do Tiro de Guerra de Londrina, das 8h30 às 12h30.





Pista de skate e pilotagem de patinetes





A última atividade da Semana Nacional de Trânsito está programada para segunda-feira (29), na praça Nishinomiya, com a celebração do Dia Mundial sem Carro. A ação, que estava programada para a última segunda-feira (22), foi transferida em razão da chuva.

A praça Nishinomiya, no Aeroporto, será transformada em pista segura para a condução de meios de transporte não poluentes. A área verde ganhará pista de skate e um espaço dedicado a pilotagem de patinetes elétricos. As atividades serão realizadas das 17h às 20h.





A Semana Nacional de Trânsito é realizada em todo o território nacional e foi instituída pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro) em 1997. Tem como objetivo conscientizar todos os usuários das vias — motoristas, passageiros, ciclistas, motociclistas e pedestres — para promover um trânsito mais seguro e respeitoso.

Ao trazer para o debate público o excesso de velocidade, que reduz a capacidade de perceber o entorno, aumenta a distância necessária para parar e a energia de impacto em colisões, a campanha enfatiza o cuidado com os mais vulneráveis, a harmonia no tráfego, a acessibilidade e a sustentabilidade.





O tema deste ano definido pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) para as campanhas de conscientização ao longo de 2025 é “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.

