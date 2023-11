CMTU renova contrato com cooperativas de reciclagem com cerca de 20 dias de atraso

Com cerca de 20 dias de atraso, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) renovou o contrato com as sete cooperativas que fazem a coleta seletiva em Londrina. Em outubro, a FOLHA mostrou que o vínculo havia vencido no dia 16, com as entidades continuando o serviço normalmente. O receio dos coletores era de que o valor dos dias atuando sem a formalização não fosse pago.





O novo contrato – que é uma prorrogação do anterior - é retroativo, ou seja, vale a partir do dia que o outro expirou. As cooperativas vão receber R$ 1,67 mensal por domicílio visitado mais R$ 0,44 de subsídio para locação do imóvel para armazenamento e triagem dos materiais, totalizando R$ 2,11. São R$ 0,09 a mais que o vínculo anterior. “O essencial não conseguimos, como o pagamento da insalubridade e o INSS completo”, lamentou Selma de Assis, presidente da Cooper Refum.

Publicidade

Publicidade





As cooperativas reivindicam que o município pague 20% do INSS dos trabalhadores. Atualmente o poder público londrinense banca 11% e os 9% restantes são de responsabilidade das entidades, que têm reclamado do baixo preço dos materiais para venda, o que tem impacto no ganho dos trabalhadores. “Temos que estar cobrando sempre”, afirmou.





O contrato tem duração de seis meses, até abril do ano que vem. A Cooper Região receberá o maior repasse pelo período, totalizando R$ 1,7 milhão, seguida da Cooperoeste (R$ 594 mil), Coocepeve (R$ 447.017,82), Ecorecin (R$ 418 mil), Coopernorth (R$ 406 mil), Cooper Refum (R$ 391 mil) e Coopermudança (R$ 379 mil).





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: