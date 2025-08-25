Mais de 300 animais foram resgatados das ruas no primeiro semestre de 2025 em Londrina

No primeiro semestre deste ano, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) resgatou 305 cães e gatos em situação de rua ou que foram vítimas de maus-tratos. No mesmo período, foram 1.059 denúncias de maus-tratos. Os dados são do núcleo de BEA (Bem-Estar Animal) da CMTU, que também registrou 3.581 consultas de urgência e eletivas por meio do Hospital Veterinário Municipal.
Segundo o diretor de Bem-Estar Animal, Lucas Ferreira, os números do primeiro semestre demonstram a relevância crescente da causa animal e a importância do trabalho que a CMTU tem realizado em Londrina. “Nossas ações refletem um compromisso com a saúde e o bem-estar dos animais e, consequentemente, com a saúde pública, prevenindo a transmissão de zoonoses e promovendo a posse responsável.” Ainda segundo o diretor da CMTU, é fundamental “que a sociedade conheça o nosso trabalho e continue apoiando a fiscalização e as campanhas de conscientização”.
O gerente do BEA, Eder Campos, reforça as palavras do diretor e diz que os dados refletem o tamanho da causa animal hoje em Londrina. “Já são mais de 10 mil cães e gatos atendidos, por exemplo, com a entrega de 130 toneladas de ração, dentro do nosso programa Banco de Ração”.
Outros dados
Também nos seis primeiros meses de 2025, o Hospital Veterinário municipal aplicou 332 doses de vacinas polivalentes, registrou 521 internações e realizou 587 castrações. Também foi contabilizada a realização de 12 feiras de adoção, que resultaram em 86 adoções de cães e gatos.
Pelo Banco de Rações, foram entregues 93.151 quilos de ração para cães e 38.515 quilos para gatos no primeiro semestre. O programa municipal “Banco de Ração” é promovido regularmente pelo BEA e voltado exclusivamente a famílias de baixa renda e a protetores independentes cadastrados. Com a oferta das rações, o programa atendeu 5.701 cães e 4.548 gatos no período.
ADA
Nos números do primeiro semestre apresentados pelo BEA estão incluídos, também, o início dos tratamentos e serviços clínicos oferecidos aos 504 cães e 49 gatos da ADA (Associação Defensora dos Animais), que está sob intervenção judicial.
Desde o início da intervenção, em 8 de maio, a CMTU já realizou diversas feiras de adoção exclusivas para os animais da ADA. Atualmente há 367 cães e 28 gatos sob os cuidados da Companhia.
