Entradas do Terminal Central de Londrina passam por reforma; escada rolante segue parada

O acesso de usuários ao Terminal Urbano Central de Londrina pela Avenida São Paulo está bloqueado há pouco mais de uma semana, desde a última segunda-feira (19), quando foi iniciada a reforma na entrada das roletas. A previsão é que a obra se estenda por mais três semanas, sendo que, durante o período, a entrada dos usuários a pé se dá somente pela Rua Professor João Cândido.

As melhorias contemplam a instalação de novas roletas, fechamento do espaço destinado aos funcionários, que será climatizado, substituição das grades por painéis de vidro e melhoria do acesso pelas calçadas. A entrada foi fechada com tapumes, com avisos do impedimento provisório colados na estrutura e em paredes do Terminal. Nesta segunda semana de obras, o local está cercado por cones e fitas zebradas, com as roletas e grades removidas.



Heloísa Gonçalves

Impacto nos usuários

