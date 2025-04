CMTU vai gastar R$ 50 milhões para terceirizar função de gestão de trânsito em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) publicou, nesta sexta-feira (11), o edital do Pregão Eletrônico para a contratação de empresa para prestação de Serviços de Apoio a Gestão de Trânsito em Londrina. O valor máximo é de R$ 50.130.568,80 e o critério de disputa é pelo menor preço global.





O edital prevê implantação, operação e manutenção de equipamentos de fiscalização eletrônica de trânsito e central de monitoramento das operações, com fiscalização automática de trânsito e fornecimento de sistema de análise e monitoramento.





As propostas podem ser protocoladas a partir da publicação do edital no TCE (Tribunal de Contas do Estado), o que deve acontecer na segunda-feira (14). As propostas podem ser enviadas até às 8h30 do dia 9 de maio de 2025. A abertura das propostas e início da disputa será a partir das 9h.