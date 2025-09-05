Pesquisar

MUDANÇAS NO TRÂNSITO

CMTU vai interditar 32 trechos de vias em Londrina para o 7 de setembro

05 set 2025 às 11:22

Vivian Honorato/NCom/Arquivo
Faltam dois dias para o desfile de “7 de Setembro”, como parte das comemorações da “Semana da Pátria” deste ano. Por isso, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), que dá apoio ao evento, informa que haverá interdições especiais das vias que cruzam parte da Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste-Oeste), local dos desfiles, no centro de Londrina.


As interdições, que atingem 32 trechos, estão previstas para começar a partir das 6h40 do domingo (7) e devem ser completadas até 7h30. O tradicional Desfile Cívico-Militar-Cultural, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, vai começar às 9 horas, percorrendo a Leste-Oeste no sentido bairro-centro, com o palanque instalado nas proximidades da Rua Amapá. O trajeto das apresentações vai da Rua Açungui à Rua Mossoró.


A liberação de todos os trechos fechados ocorrerá após o encerramento do desfile e a dispersão do público. Mais de 60 organizações já se inscreveram para o evento, incluindo escolas públicas, privadas e especiais, instituições, entidades, grupos, órgãos, associações, esportistas e outras. A estimativa da SME é que o número de participantes e público do desfile supere 4,5 mil pessoas.


Veja as vias e os trechos que serão interditados para o Desfile de 7 de Setembro no domingo (7):


Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes x Rua Guaporé

Rua Rio Grande do Norte x Rua Guaporé

Rua São Salvador x Rua Guaporé

Travessa Belém x Rua Belém

Rua Amapá x Rua Xingu

Rua Amapá x Travessa Belém

Rua Amapá x Rua Tefé

Rua Açungui x Rua Itapicuru

Rua Açungui x Rua Ivaí

Rua Tocantins x Rua Itajaí

Rua Tocantins x Rua Rio Pardo

Rua Tocantins x Rua Cabo Verde

Av. Abélio Benatti x Túnel Jayter Cortez

Av. Rio Branco x Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes

Rua Porto Alegre x Rua Maceió

Rua Porto Alegre x Rua Recife

Rua Porto Alegre x Rua João Pessoa

Rua Porto Alegre x Rua Natal

Rua Porto Alegre x Rua Fortaleza

Rua Porto Alegre x Rua Teresina

Rua Porto Alegre x Rua São Luiz

Rua São Luiz x Rua Aracaju

Travessa Goiânia x Rua São Luiz

Rua Florianópolis x Rua São Luiz

Travessa Belo Horizonte x Rua Belo Horizonte

Rua Paraíba x Travessa Belo Horizonte

Rua Paraíba x Rua Manaus

Rua Maragogipe x Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes

Rua Maragogipe x Rua Paraíba

Rua Paraíba x Rua Mossoró

Rua Mossoró x Rua Hugo Cabral

Rua Hugo Cabral x Rua Fernando de Noronha


Trânsito Mudança no trânsito 7 de setembro Desfile de Sete de Setembro Desfile CMTU região central de londrina
