CMTU vai interditar 32 trechos de vias em Londrina para o 7 de setembro

Faltam dois dias para o desfile de “7 de Setembro”, como parte das comemorações da “Semana da Pátria” deste ano. Por isso, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), que dá apoio ao evento, informa que haverá interdições especiais das vias que cruzam parte da Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste-Oeste), local dos desfiles, no centro de Londrina.
As interdições, que atingem 32 trechos, estão previstas para começar a partir das 6h40 do domingo (7) e devem ser completadas até 7h30. O tradicional Desfile Cívico-Militar-Cultural, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, vai começar às 9 horas, percorrendo a Leste-Oeste no sentido bairro-centro, com o palanque instalado nas proximidades da Rua Amapá. O trajeto das apresentações vai da Rua Açungui à Rua Mossoró.
A liberação de todos os trechos fechados ocorrerá após o encerramento do desfile e a dispersão do público. Mais de 60 organizações já se inscreveram para o evento, incluindo escolas públicas, privadas e especiais, instituições, entidades, grupos, órgãos, associações, esportistas e outras. A estimativa da SME é que o número de participantes e público do desfile supere 4,5 mil pessoas.
Veja as vias e os trechos que serão interditados para o Desfile de 7 de Setembro no domingo (7):
• Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes x Rua Guaporé
• Rua Rio Grande do Norte x Rua Guaporé
• Rua São Salvador x Rua Guaporé
• Travessa Belém x Rua Belém
• Rua Amapá x Rua Xingu
• Rua Amapá x Travessa Belém
• Rua Amapá x Rua Tefé
• Rua Açungui x Rua Itapicuru
• Rua Açungui x Rua Ivaí
• Rua Tocantins x Rua Itajaí
• Rua Tocantins x Rua Rio Pardo
• Rua Tocantins x Rua Cabo Verde
• Av. Abélio Benatti x Túnel Jayter Cortez
• Av. Rio Branco x Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes
• Rua Porto Alegre x Rua Maceió
• Rua Porto Alegre x Rua Recife
• Rua Porto Alegre x Rua João Pessoa
• Rua Porto Alegre x Rua Natal
• Rua Porto Alegre x Rua Fortaleza
• Rua Porto Alegre x Rua Teresina
• Rua Porto Alegre x Rua São Luiz
• Rua São Luiz x Rua Aracaju
• Travessa Goiânia x Rua São Luiz
• Rua Florianópolis x Rua São Luiz
• Travessa Belo Horizonte x Rua Belo Horizonte
• Rua Paraíba x Travessa Belo Horizonte
• Rua Paraíba x Rua Manaus
• Rua Maragogipe x Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes
• Rua Maragogipe x Rua Paraíba
• Rua Paraíba x Rua Mossoró
• Rua Mossoró x Rua Hugo Cabral
• Rua Hugo Cabral x Rua Fernando de Noronha
