CMTU vai interditar 32 trechos de vias em Londrina para o 7 de setembro

Faltam dois dias para o desfile de “7 de Setembro”, como parte das comemorações da “Semana da Pátria” deste ano. Por isso, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), que dá apoio ao evento, informa que haverá interdições especiais das vias que cruzam parte da Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste-Oeste), local dos desfiles, no centro de Londrina.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

As interdições, que atingem 32 trechos, estão previstas para começar a partir das 6h40 do domingo (7) e devem ser completadas até 7h30. O tradicional Desfile Cívico-Militar-Cultural, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, vai começar às 9 horas, percorrendo a Leste-Oeste no sentido bairro-centro, com o palanque instalado nas proximidades da Rua Amapá. O trajeto das apresentações vai da Rua Açungui à Rua Mossoró.





Publicidade

A liberação de todos os trechos fechados ocorrerá após o encerramento do desfile e a dispersão do público. Mais de 60 organizações já se inscreveram para o evento, incluindo escolas públicas, privadas e especiais, instituições, entidades, grupos, órgãos, associações, esportistas e outras. A estimativa da SME é que o número de participantes e público do desfile supere 4,5 mil pessoas.





Publicidade

Veja as vias e os trechos que serão interditados para o Desfile de 7 de Setembro no domingo (7):





• Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes x Rua Guaporé

Publicidade

• Rua Rio Grande do Norte x Rua Guaporé

• Rua São Salvador x Rua Guaporé

Publicidade

• Travessa Belém x Rua Belém

• Rua Amapá x Rua Xingu

Publicidade

• Rua Amapá x Travessa Belém

• Rua Amapá x Rua Tefé

Publicidade

• Rua Açungui x Rua Itapicuru

• Rua Açungui x Rua Ivaí

• Rua Tocantins x Rua Itajaí

• Rua Tocantins x Rua Rio Pardo

• Rua Tocantins x Rua Cabo Verde

• Av. Abélio Benatti x Túnel Jayter Cortez

• Av. Rio Branco x Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes

• Rua Porto Alegre x Rua Maceió

• Rua Porto Alegre x Rua Recife

• Rua Porto Alegre x Rua João Pessoa

• Rua Porto Alegre x Rua Natal

• Rua Porto Alegre x Rua Fortaleza

• Rua Porto Alegre x Rua Teresina

• Rua Porto Alegre x Rua São Luiz

• Rua São Luiz x Rua Aracaju

• Travessa Goiânia x Rua São Luiz

• Rua Florianópolis x Rua São Luiz

• Travessa Belo Horizonte x Rua Belo Horizonte

• Rua Paraíba x Travessa Belo Horizonte

• Rua Paraíba x Rua Manaus

• Rua Maragogipe x Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes

• Rua Maragogipe x Rua Paraíba

• Rua Paraíba x Rua Mossoró

• Rua Mossoró x Rua Hugo Cabral

• Rua Hugo Cabral x Rua Fernando de Noronha





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.