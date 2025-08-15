Cohab-LD realiza leilão de veículos com opções a partir de R$ 3.897,75

No dia 25 de agosto, a Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-LD) realizará o leilão público presencial de sete veículos de sua frota. Os lotes incluem carros de passeio, picape e de transporte de passageiros, com estados de conservação variados. Para esse leilão, a Cohab-LD pretende arrecadar, no mínimo, R$ 92.449,00, já que serão vencedores os lances com proposta de maior valor. O edital completo da licitação está disponível para acesso no portal da Companhia, e pode ser conferido aqui.





A lista completa de veículos a serem leiloados tem dois Fiat Palio, três Fiat Uno Mille, uma VW Kombi e um Fiat Strada. Os valores mínimos de cada lote variam de R$ 3.897,75 a R$ 20.492,50, com base no ano de fabricação, modelo e estado do veículo (tabela completa ao final do texto). Os interessados em adquirir algum desses bens podem agendar uma visita na Seção Administrativa da Cohab-LD, pelo telefone (43) 3315-2268. O horário para agendamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

De acordo com a chefe da Seção de Licitação da Cohab Londrina, Daniela Baltazar Dias Rossafa, o último leilão realizado pela companhia ocorreu em 2012. “Esse leilão vai atender a necessidade de desfazimento de veículos que são de propriedade da Companhia, tendo em vista que estes têm tempo de vida útil. Isso significa que exercem, por um determinado tempo, um padrão de qualidade, segurança operacional e economicidade. Após esse período, há um desgaste natural, que o torna inviável economicamente”, explicou.





Rossafa acrescentou que, dos sete lotes, os veículos VW Kombi e Fiat Palio Yong estão sem uso e armazenados, respectivamente, no barracão do antigo Instituto Brasileiro do Café (IBC) e Secretaria Municipal do Ambiente (Sema). “Nenhum dos itens está classificado como sucata. Dois estavam em uso pela própria Cohab-LD, e os demais cedidos para outras secretarias e órgãos do município”, complementou.

O leilão do dia 25 de agosto será realizado de forma presencial, a partir das 14h30, no pátio da Companhia, localizado na Rua Pernambuco, 1.002, Centro. O leiloeiro será Eduardo Parreira da Veiga, funcionário de carreira da Cohab-LD. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, que estejam com a documentação ativa (CPF ou CNPJ).





Os lances serão verbais e será considerado arrematante aquele que oferecer maior valor para o lote. Os pagamentos já devem ser realizados na sequência, com opção de PIX ou transferência bancária. O arrematante poderá quitar o valor total à vista, ou transferir 20% no ato da arrematação e o restante em, no máximo, 10 dias corridos.

Posteriormente, os bens só serão entregues aos novos proprietários mediante pagamento total do veículo, transferência da propriedade junto ao DETRAN-PR e emplacamento do veículo, incluindo a substituição da placa de veículo oficial para particular.



