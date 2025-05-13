Pesquisar

350 já cadastrados

Cohab Londrina organiza atualização cadastral de famílias do Flores do Campo

Redação Bonde com N.Com
13 mai 2025 às 16:32

Mais de 350 famílias residentes na região do Flores do Campo já foram cadastradas pela Prefeitura, por meio da Cohab (Companhia de Habitação de Londrina).  A ação teve início na semana passada, quando a equipe do órgão percorreu o local numerando as moradias e convocando os moradores para o evento de atualização cadastral que está ocorrendo entre esta terça-feira (13) e quarta-feira (14).  A estimativa da Companhia é de que cerca de 500 famílias serão atendidas até o final do levantamento.


Segundo o presidente da Cohab-Ld, Luciano Godoi Martins, a coleta de informações sobre famílias residentes em áreas irregulares é uma etapa crucial para embasar políticas públicas mais eficazes e assertivas.

“O principal objetivo é reunir dados detalhados que servirão como referência para decisões futuras no setor habitacional. A atualização cadastral permitirá à Prefeitura e à Cohab um panorama real da situação das famílias, possibilitando análises técnicas e jurídicas que influenciarão estratégias de planejamento urbano. Trata-se de uma ferramenta essencial para construir soluções fundamentadas. Esses dados serão a base para viabilizar estudos, identificar necessidades e definir ações concretas para melhorar as condições de moradia e inclusão social”, explicou.


Martins frisou que a iniciativa não tem caráter fiscalizatório ou punitivo, mas sim busca compreender a realidade das famílias. “A presença de uma equipe dedicada no campo reforça o compromisso da administração municipal em aprofundar o conhecimento sobre os desafios da cidade e orientar medidas efetivas que atendam às demandas da população. Com isso, o Município avança na construção de um planejamento urbano mais estratégico e socialmente responsável, fortalecendo políticas que garantam dignidade e segurança para os cidadãos”, afirmou.


A diretora técnica da Cohab-Ld, Edna Braun, sublinhou que o órgão procura manter atualizado o cadastro de ocupações irregulares em Londrina. “Uma das metas é que outras áreas passem por levantamentos semelhantes a este, ainda em 2025. Isso principalmente porque até o final do ano serão abertos editais de seleção de famílias para os empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida contratados em Londrina”, pontuou.


Londrina Cohab Ld famílias Flores do Campo Londrina
