Cohab visita áreas da Zona Norte de Londrina para obras de regularização fundiária

A Cohab (Companhia de Habitação de Londrina) e o prefeito de Londrina, Tiago Amaral, estiveram nesta quarta-feira (19), em três locais da zona norte do município para visitar áreas contempladas com obras de regularização fundiária e de infraestrutura.





As comunidades percorridas foram o Jardim Shekinah, Marieta II e o Aparecidinha. A ideia da ação foi transitar nestes bairros, todos originados de ocupações irregulares, a fim de acompanhar trabalhos já em andamento e conversar com moradores sobre uma obra que terá início, em breve, no Aparecidinha.





A passagem pela zona norte contou com uma ida até a comunidade do Aparecidinha, onde o prefeito Tiago Amaral e equipe da Cohab-LD mostraram o projeto das obras de infraestrutura e regularização para atender a região. Os projetos urbanístico, de água e esgoto, pavimentação, galerias pluviais e iluminação pública, todos elaborados pela Cohab-LD. A previsão inicial é que as obras comecem ainda este ano.

O prefeito Tiago Amaral, ao dialogar com moradores locais e mostrar as melhorias a serem feitas, frisou que este trabalho é de suma importância para trazer mais qualidade de vida, dignidade e melhores perspectivas às famílias que residem naquela região.





“Todo esse projeto significa, acima de qualquer outra coisa, a realização de um sonho para todos aqui, é transformar a vida das pessoas de forma prática. E isso é o que mais nos motiva a tornar realidade o projeto. Ser parte desse processo é uma honra enorme, na mesma proporção da responsabilidade que temos em entregar as obras da melhor maneira, contemplando tantas famílias. O investimento total previsto é de R$ 40 milhões para viabilizar este trabalho”, destacou.

Edson Cassemiro, 52 anos, morador da comunidade do Aparecidinha há oito anos com sua companheira, expressou alegria ao ver de perto os projetos da equipe da Prefeitura. Ele contou estar esperançoso com a garantia dada pelo Município a respeito das melhorias no local, mostrando sua casa e uma contenção improvisada que fez na entrada do portão com restos de tijolos e pedras para conter a entrada direta de água nos dias de chuva.





“É um projeto que vai fazer a diferença para nós, é uma satisfação saber que teremos uma renovação aqui. Que vamos ter mais qualidade com água, esgoto, parte elétrica, asfalto e tudo mais que tanto precisamos. É uma solicitação antiga do pessoal da comunidade e temos boas expectativas agora. Precisamos de quem venha e traga os serviços, pois muitas famílias precisam”, contou Cassemiro, que hoje trabalha como repositor de mercadorias em um supermercado.

Segundo a diretora técnica da Cohab, Edna Braun, os projetos para o Aparecidinha foram confeccionados com a intenção de manter o máximo de famílias que hoje ocupam a área onde, segundo um levantamento de 2024 da Companhia, residem cerca de 660 famílias. “O objetivo é que o reassentamento (saída de famílias) seja mínimo, diante do total de famílias que hoje residem no Aparecidinha. Serão centenas de famílias atendidas nessa área de ocupação irregular, que contarão com toda a infraestrutura necessária e a regularização das casas com os títulos devidos”, indicou.





Marieta II

A programação de visitas pela equipe do Município também atendeu a área do Marieta II, perto do Conjunto Vivi Xavier e da avenida Saul Elkind. Lá, as obras de infraestrutura estão em reta final e cerca de 80% executadas. A entrega da obra está prevista para abril deste ano. As etapas de conclusão dos serviços são focadas na pavimentação, pisos e calçadas, iluminação e sinalização viária, entre outros detalhes de acabamento. Este projeto compreende cerca de 110 famílias atendidas.





No momento, a Cohab, paralelamente às obras, continua realizando o trabalho social junto às famílias residentes nessa localidade. Esse movimento agrega levantamentos, atendimentos, documentações, acesso e encaminhamento a serviços municipais, entre outros procedimentos necessários para viabilizar a titulação dos imóveis. Após a entrega das obras, haverá um período de 60 dias para a Cohab formalizar o registro dos terrenos, sendo que a entrega das titulações está programada para julho de 2025.

Uma equipe com maquinário trabalhava nas obras, realizando escavações em uma área de terra durante a visita do prefeito Tiago Amaral e sua equipe, que também dialogou com pessoas que moram no bairro. A moradora do Marieta II há oito anos, Josiani de Moura Santos, diarista, relatou como tem sido a transformação do local onde vive. Ela mora em uma casa com o esposo e uma filha de dez anos.





“As mudanças são enormes em vista de como era esse bairro. Ainda há o que melhorar e sempre esperamos isso por parte do poder público, mas é uma grande transformação alcançada em nosso bairro. Antes o chão todo era de terra, todo o entorno era, não existia asfalto e nem a infraestrutura básica de drenagem, água e esgoto, calçadas, iluminação e tudo mais. Em dias de chuva era só enxurradas e alagamentos. Agora estamos mais motivados e esperançosos vendo esses serviços se concretizando”, afirmou Josiani.

Sobre os trabalhos de regularização fundiária realizados pela Prefeitura em diferentes bairros e regiões de Londrina, o presidente da Cohab-LD, Luciano Godoi Martins, enfatizou que a atual gestão municipal procura acompanhar os processos já vigentes e aprimorar os projetos e captação de recursos para novas iniciativas voltadas a habitações em ocupações irregulares. “Estamos observando tudo o que pode ser melhorado. Vamos atrás de mais recursos, pois sem isso fica difícil executar os serviços, o cobertor é curto e as necessidades são grandes, mas precisamos direcionar bem os investimentos para fazer a justiça social necessária”, enfatizou.





Nesse sentido, Martins comentou que essa política terá continuidade com perspectivas de aumento qualitativo e quantitativo. “Isso significa que pretendemos ampliar a eficiência dos serviços prestados, focando na moradia enquanto direito fundamental das pessoas. A ideia é aglutinar forças e agregar setores diferentes que possam nos ajudar a evoluir nessas demandas. Estar presente nos locais, como fizemos hoje, é parte importante para verificarmos as necessidades e atuar para atende-las”, finalizou.





Jardim Shekinah





Outro local visitado foi o Jardim Shekinah, próximo ao fundo de vale do Conjunto Vivi Xavier, espaço em que as obras de infraestrutura urbana e regularização fundiária foram finalizadas e entregues pelo Município em julho de 2021. O processo de entrega das titulações de imóveis continua com a atual gestão.





Ao todo, 110 famílias deste bairro foram beneficiadas, na época, com melhorias diversas que englobaram terraplanagem, construção de redes de galerias pluviais, de energia elétrica, de distribuição de água e a rede coletora de esgotamento sanitário. Também foram feitas calçadas, meio-fio, pavimentação asfáltica e sinalização viária nas ruas do novo bairro, instaladas luminárias de LED e plantadas mudas de árvores e plantas para a arborização urbana. Deste total de famílias, 80% receberam o título de posse e propriedade dos terrenos e imóveis.





No Shekinah, a equipe da Cohab continua dando assistência às famílias que ainda não conseguiram regularizar os seus lotes. Os motivos mais recorrentes são a falta de documento ou dificuldade de compreender a importância da segurança jurídica da propriedade. Nesse sentido, a equipe social da Cohab mantém um trabalho de mobilização e assessoramento a essas famílias para alcançar a meta de 100% de regularidade.