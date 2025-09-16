Com 1,2 mil vagas, mutirão de empregos vai reunir empresas de Londrina, Cambé e Ibiporã no Moringão

Quem está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho terá uma grande oportunidade: nesta quarta-feira (17), das 8h às 16h, o Ginásio Moringão, em Londrina, recebe o Conecta Norte – Mutirão de Empregos. O evento é uma iniciativa das prefeituras de Londrina, Cambé e Ibiporã e vai concentrar mais de 1,2 mil vagas de trabalho, contando com a presença de cerca de 50 empresas com recrutamento ativo durante o dia.





Além de entrevistas com chances reais de contratação, o público também poderá acessar vagas de estágio, programas de aprendizagem e se inscrever em cursos gratuitos de qualificação profissional, com turmas ofertadas pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Haverá ainda atendimento gratuito para elaboração de currículos, em parceria com a Unopar.

As senhas para atendimento serão distribuídas até as 13h e o evento seguirá até o final da tarde. A proposta é facilitar o contato direto entre empresas contratantes e candidatos, promovendo a inclusão ao emprego em uma das regiões mais dinâmicas e de crescimento do mercado formal de empregos do Paraná.





O Conecta Norte é fruto de uma articulação inédita entre as três maiores cidades da região metropolitana de Londrina e conta com o apoio da SETR (Secretaria Estadual do Trabalho) e de diversas instituições públicas e privadas.

As informações atualizadas sobre o evento, incluindo a lista de empresas e vagas, serão divulgadas no perfil oficial da Secretaria Municipal do Trabalho de Londrina, no Instagram @secretariadotrabalholondrina.









