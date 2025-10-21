Com assistência social em debate, secretária Marisol se licencia do cargo

A secretária municipal de Assistência Social, Marisol Chiesa, que também acumula as pastas da Mulher e do Idoso, se licenciou dos cargos nesta segunda-feira (20) e permanecerá afastada da administração até 29 de outubro. Os decretos foram publicados no Jornal Oficial.

De acordo com a assessoria da Prefeitura de Londrina, Marisol está em uma viagem previamente programada e adquirida antes de assumir o cargo. O destino não foi informado. Os dias de afastamento serão descontados do salário da secretária.

Publicidade

Publicidade

Durante o período, Ana Karina Anduchuka responderá pela pasta do Idoso; Rosangela Portella Teruel, pela da Mulher; e Priscila Possidente Monteiro Brazão, pela Secretaria de Assistência Social.

Entidades cobram corte no orçamento

Na segunda-feira, durante manifestação em frente à Prefeitura, trabalhadores de entidades conveniadas com o município cobraram a presença da secretária para dialogar sobre o corte de quase R$ 17 milhões no orçamento da Secretaria de Assistência Social, que, segundo o CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social), pode afetar serviços e causar a demissão de pelo menos 70 profissionais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

No início da noite, um grupo de manifestantes foi recebido pelos secretários municipais de Planejamento, Marcos Rambalducci, de Governo, Leonardo Carneiro, e pela líder do governo na CML (Câmara Municipal de Londrina), vereadora Flávia Cabral (PP).