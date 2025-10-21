Pesquisar

cortes no orçamento da pasta

Com assistência social em debate, secretária Marisol se licencia do cargo

Douglas Kuspiosz - Grupo Folha
21 out 2025 às 10:34

Foto: Fernando Cremonez/CML
A secretária municipal de Assistência Social, Marisol Chiesa, que também acumula as pastas da Mulher e do Idoso, se licenciou dos cargos nesta segunda-feira (20) e permanecerá afastada da administração até 29 de outubro. Os decretos foram publicados no Jornal Oficial.

De acordo com a assessoria da Prefeitura de Londrina, Marisol está em uma viagem previamente programada e adquirida antes de assumir o cargo. O destino não foi informado. Os dias de afastamento serão descontados do salário da secretária.

Durante o período, Ana Karina Anduchuka responderá pela pasta do Idoso; Rosangela Portella Teruel, pela da Mulher; e Priscila Possidente Monteiro Brazão, pela Secretaria de Assistência Social.

Entidades cobram corte no orçamento

Na segunda-feira, durante manifestação em frente à Prefeitura, trabalhadores de entidades conveniadas com o município cobraram a presença da secretária para dialogar sobre o corte de quase R$ 17 milhões no orçamento da Secretaria de Assistência Social, que, segundo o CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social), pode afetar serviços e causar a demissão de pelo menos 70 profissionais.

No início da noite, um grupo de manifestantes foi recebido pelos secretários municipais de Planejamento, Marcos Rambalducci, de Governo, Leonardo Carneiro, e pela líder do governo na CML (Câmara Municipal de Londrina), vereadora Flávia Cabral (PP).

Secretaria Municipal de Assistência Social Assistência Social Cortes no orçamento Marisol Chiesa Prefeitura de Londrina
